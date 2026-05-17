मेरठ से AAP की ‘रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा के पांचवें चरण की शुरुआत

AAP सांसद संजय सिंह ने शनिवार को मेरठ से ‘रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा के पांचवें चरण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, कथित पेपर लीक और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उठाए।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने शनिवार को मेरठ के कमिश्नरी पार्क से ‘रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा के पांचवें चरण की शुरुआत की।

पार्टी के अनुसार, यह पदयात्रा 16 से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद तक निकाली जाएगी।

पदयात्रा शुरू होने से पहले आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कथित पेपर लीक मामलों और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं से बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं।

संजय सिंह ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य रोजगार, सरकारी भर्तियों, रेडी-पटरी कारोबारियों, छोटे व्यापारियों और बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित लोगों के मुद्दों को उठाना है।

उन्होंने बेरोजगार युवाओं, आशा बहुओं, शिक्षामित्रों और रोजगार सेवकों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की।

सामाजिक न्याय और महंगाई के मुद्दे AAP सांसद ने सामाजिक न्याय और जातिगत भेदभाव के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि देश में दलित उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाएं चिंता का विषय हैं।

उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान की गारंटी देता है।

संजय सिंह ने महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि बढ़ती कीमतों का बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है।

उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया पर भी टिप्पणी करते हुए कुछ राज्यों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग की।