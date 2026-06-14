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AAP का दावा: ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ से 90,000 से अधिक लोगों का उपचार

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब सरकार ने 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के तहत 90,000 से अधिक नशा प्रभावित लोगों को उपचार और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की हैं। यह मुहिम नशों के खिलाफ न केवल तस्करों पर कार्रवाई, बल्कि रोकथाम और पुनर्वास को भी महत्व देती है।

AAP का दावा: ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ से 90,000 से अधिक लोगों का उपचार

पंजाब सरकार ने कहा है कि उसकी ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत मार्च 2025 से मई 2026 के बीच 90,000 से अधिक नशा प्रभावित लोगों को नशामुक्ति, उपचार और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार का कहना है कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम, समय पर पहचान और पुनर्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अभियान के तहत राज्यभर के नशामुक्ति केंद्रों और ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) केंद्रों में प्रभावित लोगों का इलाज किया गया।

शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की अहम भूमिका

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नशे की लत विकसित होने से पहले संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान करने में शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

“नशे की लत के खिलाफ जंग में शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।”

अधिकारियों के अनुसार नशे की लत के शुरुआती संकेतों में शामिल हो सकते हैं:

  • अचानक स्वभाव में बदलाव और चिड़चिड़ापन
  • पढ़ाई या काम में रुचि कम होना
  • परिवार से दूरी बनाना
  • गतिविधियों को लेकर अत्यधिक गोपनीयता
  • बार-बार पैसों की मांग
  • नींद से जुड़ी समस्याएं
  • खेल-कूद और अन्य गतिविधियों में रुचि कम होना

शारीरिक संकेतों में व्यक्तिगत स्वच्छता की अनदेखी, लगातार थकान, आंखों का लाल होना, अत्यधिक नींद आना तथा वजन में बदलाव शामिल हो सकते हैं।

उपचार से बदली जिंदगी

अभियान के तहत उपचार प्राप्त कर चुके लोगों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

अमृतसर के मनप्रीत सिंह (परिवर्तित नाम) ने कहा:

“एक समय ऐसा था जब मैंने स्वयं से उम्मीद छोड़ दी थी। पंजाब सरकार के नशामुक्ति केंद्र ने मुझे जीवन की नई दिशा दी। यहां के स्टाफ ने मेरा सम्मान बनाए रखते हुए पूरी देखभाल के साथ उपचार किया। आज मैं नशों से मुक्त हूं और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरा संदेश केवल इतना है कि यदि आप पहला कदम उठाने का साहस कर लें तो नशे से मुक्ति संभव है।”

तरनतारन के भिखीविंड निवासी खुशबाज़ सिंह (परिवर्तित नाम), जो वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर के नशामुक्ति केंद्र में भर्ती हैं, ने कहा कि उपचार और काउंसलिंग से उन्हें सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिली।

अभिभावकों के लिए सुझाव

सरकार ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे:

  • बच्चों और किशोरों के साथ अधिक समय बिताएं
  • खुला और सकारात्मक संवाद बनाए रखें
  • मित्रों और दैनिक गतिविधियों की जानकारी रखें
  • व्यवहार और भावनात्मक बदलावों पर नजर रखें
  • खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करें
  • शुरुआती संकेत दिखने पर विशेषज्ञों की मदद लें

सरकार का कहना है कि नशामुक्ति, पुनर्वास और काउंसलिंग उसकी नशा-विरोधी रणनीति के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। इसके साथ ही नशा तस्करों और अवैध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रहेगी।

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