जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद AAP का दावा, हेल्पलाइन के जरिए 500 छात्रों को कानूनी सहायता दी गई

हालिया जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) का दावा है कि उसकी हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक करीब 500 छात्रों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

Aam Aadmi Party (AAP) National convenor Arvind Kejriwal with AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh joins CJP protesters at the protest site at Jantar Mantar, in New Delhi, India, on Tuesday.

दिल्ली में जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों और युवाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) लगातार सक्रिय है। पार्टी ने दावा किया है कि उसके द्वारा शुरू की गई AAP Student Helpline (8588833548) के माध्यम से अब तक करीब 500 छात्रों और युवाओं को कानूनी तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। पार्टी का कहना है कि हेल्पलाइन पर लगातार छात्रों और उनके परिजनों के फोन और संदेश आ रहे हैं तथा प्रत्येक मामले में कानूनी टीम समन्वय कर आवश्यक मदद पहुंचा रही है।

AAP के अनुसार, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पार्टी की लीगल टीम विभिन्न थानों और संबंधित स्थानों पर पहुंचकर हिरासत में लिए गए छात्रों को कानूनी सहायता उपलब्ध करा रही है। पार्टी ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी छात्र को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

अरविंद केजरीवाल के थाने पहुंचने का दावा AAP ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल स्वयं मंदिर मार्ग थाने पहुंचे, जहां उन्होंने हिरासत में लिए गए छात्रों से मुलाकात की। पार्टी के अनुसार, उन्होंने छात्रों से कहा कि जब तक सभी छात्रों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक वे थाने से नहीं जाएंगे।

पार्टी ने दावा किया कि इसके बाद मंदिर मार्ग थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना तथा अन्य स्थानों पर हिरासत में लिए गए लगभग 70 से 80 छात्रों को रिहा किया गया। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है।

AAP ने यह भी दावा किया कि अशोक विहार क्षेत्र से कुछ छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि प्रदर्शन के दौरान लापता हुए एक छात्र का पता लगाकर उसे उसके परिवार से मिलाया गया।

पार्टी का कहना है कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों से जुड़ा विषय है। इसी उद्देश्य से कानूनी और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की गई है, ताकि किसी भी छात्र को कठिन परिस्थितियों में सहायता के लिए भटकना न पड़े।

पार्टी बोली- छात्रों के अधिकारों की रक्षा के प्रयास जारी रहेंगे आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह पहले भी विभिन्न जनआंदोलनों में लोगों के साथ खड़ी रही है और किसानों के आंदोलन के दौरान भी किसानों की आवाज को मजबूती से उठाया था। पार्टी का कहना है कि उसी तरह वह वर्तमान छात्र आंदोलन में भी छात्रों और युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

AAP के अनुसार, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। पार्टी ने कहा कि ऐसे समय में छात्रों और युवाओं का साथ देना केवल राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है।

पार्टी ने कहा कि उसकी लीगल टीम लगातार थानों और अन्य संबंधित स्थानों पर जाकर सहायता प्रदान कर रही है तथा हेल्पलाइन के माध्यम से छात्रों से संपर्क बनाए हुए है। पार्टी के मुताबिक, अब तक लगभग 500 छात्रों और युवाओं को कानूनी तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।