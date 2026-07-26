Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्रों के आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर AAP का हमला, शिक्षा सुधार की मांग दोहराई

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आम आदमी पार्टी (AAP) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों और युवाओं के आंदोलन की जीत बताया है।

छात्रों के आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर AAP का हमला, शिक्षा सुधार की मांग दोहराई
Aam Aadmi Party (AAP) National convenor Arvind Kejriwal with AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh joins CJP protesters at the protest site at Jantar Mantar, in New Delhi, India, on Tuesday.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों और युवाओं के आंदोलन की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि लगातार चले विरोध प्रदर्शनों ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया। पार्टी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत करार देते हुए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक पर रोक और युवाओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

इस्तीफे को बताया युवाओं के संघर्ष की जीत

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के युवाओं और जेन-जी को बधाई देते हुए कहा कि उनके संघर्ष के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इससे लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा मजबूत हुआ है और सरकारों को जनता की आवाज सुननी पड़ेगी।

केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार अब परीक्षा प्रणाली में सुधार करेगी, भविष्य में पेपर लीक नहीं होने देगी और छात्रों को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार किसी बड़े जन आंदोलन के दबाव में झुकी है। उन्होंने कहा कि पहला अवसर किसान आंदोलन था, जबकि दूसरा युवाओं का आंदोलन है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के कई अधिकारियों को हटाया गया।

संजय सिंह ने कहा कि पिछले एक महीने से जंतर-मंतर सहित देशभर में आंदोलन चल रहा था और प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा थी। उन्होंने युवाओं से रोजगार और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर भी अपनी आवाज बुलंद रखने का आह्वान किया।

शिक्षा सुधार पर जोर, नेताओं ने रखे अपने-अपने दावे

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छात्रों और युवाओं ने वह कर दिखाया जिसकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के दौरान छात्रों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने अभियान से पीछे नहीं हटे।

सिसोदिया ने कहा कि देश में व्यापक शिक्षा सुधार की जरूरत है और पेपर लीक की समस्या से मुक्ति उसकी पहली कड़ी है। उनके अनुसार, यह आंदोलन भविष्य में शिक्षा सुधार के बड़े अभियान की नींव बन सकता है।

AAP के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन और कथित पुलिस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शन जारी रहे तथा अंततः सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने इसे छात्रों, लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सरकार ने आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने पीछे हटने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने यह दिखाया है कि संगठित जन आंदोलन सरकारों को जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि यह देश की युवाशक्ति की जीत है। वहीं, AAP नेताओं अंकुश नारंग और कुलदीप कुमार ने भी आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई आवाज ने सरकार को निर्णय लेने पर मजबूर किया।

Dakshita Ojha

लेखक के बारे में

Dakshita Ojha
Dharmendra Pradhan AAP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।