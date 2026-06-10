पंजाब में ईडी की कार्रवाई पर AAP का हमला, केजरीवाल बोले- व्यापारियों को परेशान किया जा रहा

पंजाब में आम आदमी पार्टी और राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई की आलोचना की है। अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को परेशान किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार कारोबारियों के साथ खड़ी है।

पंजाब में व्यापारियों के यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई के जरिए पंजाब के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है।

केजरीवाल ने व्यापारियों से घबराने से मना किया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए पोस्ट में दावा किया कि पंजाब के व्यापारियों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है और पंजाब सरकार उनके साथ है।

केजरीवाल ने कहा कि राज्य और सरकार मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे। उन्होंने अपने बयान में भाजपा पर भी निशाना साधा और ईडी के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए।

अकाली दल और कांग्रेस पर भी टिप्पणी केजरीवाल ने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अकाली दल के साथ गठबंधन की इच्छुक है।

उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयानों का विरोध करने के बजाय कांग्रेस कथित तौर पर भाजपा और अकाली दल के बचाव में खड़ी दिखाई दे रही है।

भगवंत मान बोले- व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के व्यापारी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है।

मान ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी।

मनीष सिसोदिया ने आर्थिक मुद्दे उठाए AAP के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश को नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई का असर निवेश और रोजगार सृजन पर पड़ सकता है।

सिसोदिया ने दावा किया कि वैश्विक निवेशक अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों से जुड़ी कंपनियों में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

विपक्षी दलों और एजेंसियों की प्रतिक्रिया का इंतजार AAP नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कई आरोप लगाए हैं। हालांकि, खबर लिखे जाने तक भाजपा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और बढ़ने की संभावना है।

बीजेपी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को नकारा, हैम्पटन स्काई रियल्टी मामले में ईडी की जांच जारी बीजेपी ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया है, जिनमें केंद्र सरकार पर ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है। पार्टी का कहना है कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से और कानून के अनुसार काम करती हैं।

इस बीच, ईडी अधिकारियों ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत कई स्थानों पर तलाशी ली गई है। एएनआई के अनुसार, पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में कुल छह परिसरों पर कार्रवाई की गई। इनमें जांच के दायरे में आए व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक ठिकाने शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई PMLA के तहत चल रही जांच का हिस्सा है और मामले में आगे की जांच जारी है।