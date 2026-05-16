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NEET पेपर लीक पर AAP का हमला, अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दोबारा परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

NEET पेपर लीक पर AAP का हमला, अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कार्यप्रणाली से छात्रों के मन में संदेह और बढ़ रहा है।

रोहतक, हरियाणा में ANI से बातचीत में ढांडा ने कहा कि परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद भी छात्रों की चिंताएं कम नहीं हुई हैं।

उन्होंने कहा, “मोदी सरकार जिस तरह से NEET परीक्षा को लेकर बर्ताव कर रही है, उससे युवाओं के मन में संदेह और भी बढ़ रहा है। देशभर में लाखों युवा घबराए हुए हैं।”

ढांडा ने सवाल उठाया कि क्या पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए हैं और क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा, “इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार भी पेपर दोबारा नहीं बिकेंगे? मोदी सरकार 22-23 लाख छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है।”

केंद्र सरकार ने 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया था। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।

इस बीच PTI के मुताबिक, दिल्ली की एक अदालत ने मामले के आरोपी धनंजय लोखंडे को छह दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। CBI ने अदालत को बताया कि आरोपी ने लीक हुआ पेपर सह-आरोपी को उपलब्ध कराया था। मामले में पांच अन्य आरोपियों को भी सात दिन की CBI हिरासत में भेजा गया है।

वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में “जीरो एरर” सुनिश्चित करेगी। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से NEET परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की परीक्षा फीस वापस की जाएगी और दोबारा परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

उधर PTI की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने JEE और NEET परिणामों को लेकर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के आरोप में दो कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया है।

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