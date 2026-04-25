सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर आप का आरोप, पंजाब सरकार को कमजोर करने की कोशिश

संजय सिंह ने केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का लगाया आरोप; भाजपा की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं

आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पंजाब से उसके सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की खबरों के बाद राज्य में उसकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह घटनाक्रम राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसे उन्होंने “ऑपरेशन लोटस” का हिस्सा बताया।

पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि ये घटनाएं मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

संजय सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसे क्षेत्रों में कई नीतिगत कदम उठाए हैं, और इन कार्यों के चलते राजनीतिक विरोध बढ़ा है। उन्होंने राज्य में चल रही कुछ कल्याणकारी योजनाओं, जैसे रियायती बिजली और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से जुड़े ठिकानों पर की गई कार्रवाई को इस व्यापक घटनाक्रम के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने इन कार्रवाइयों और राजनीतिक घटनाओं के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।