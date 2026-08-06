AAP का आरोप: सुंदरगढ़ में डालमिया सीमेंट के लिए 950 एकड़ आदिवासी जमीन अधिग्रहण में PESA कानून की अनदेखी

पार्टी ने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण किया गया। मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट और संसद में भी किए जाने की बात कही।

नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुंदरगढ़ में भूमि अधिग्रहण को लेकर भाजपा सरकार पर पेसा कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को ओडिशा की भाजपा सरकार पर सुंदरगढ़ जिले में डालमिया सीमेंट के विस्तार के लिए करीब 950 एकड़ आदिवासी भूमि का अधिग्रहण पेसा (PESA) कानून के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किए जाने का आरोप लगाया। पार्टी ने दावा किया कि ग्राम सभाओं की सहमति लिए बिना पांच ग्राम पंचायतों के 12 गांवों की जमीन पर कब्जा किया गया है। इस मामले पर राज्य सरकार या कंपनी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पेसा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति आवश्यक होती है। उनका आरोप है कि सुंदरगढ़ में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

AAP ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का किया उल्लेख संजय सिंह ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उन्होंने इसे संसद में उठाने के लिए भी नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय की सहमति के बिना पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा किया गया।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें औद्योगिक परियोजनाओं के लिए गरीबों, दलितों और आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार निजी कंपनियों के हित में काम कर रही है और प्रभावित लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

भूमि मालिकों ने आजीविका पर असर का दावा किया प्रेस वार्ता में मौजूद सुंदरगढ़ के भूमि स्वामी राकेश रोशन ने दावा किया कि ग्रामीणों को अपनी जमीन कम होने की जानकारी बाद में राजस्व रिकॉर्ड देखने पर मिली। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से ग्रामीण इस अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए तथा गिरफ्तारियां भी हुईं।

राकेश रोशन ने आरोप लगाया कि अधिग्रहण के दौरान खेतों में लगी फसलों को हटाया गया और कुछ हिस्सों में खनन गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीएजी और अन्य रिपोर्टों में ग्राम सभा की सहमति नहीं लिए जाने का उल्लेख है।

AAP के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत महापात्रा ने आरोप लगाया कि इस अधिग्रहण से करीब 10 हजार लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है और पेसा कानून के बावजूद भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।