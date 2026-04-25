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सात राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने पर आप का भाजपा पर आरोप, सदस्यता समाप्त करने की तैयारी

Apr 25, 2026 07:41 pm ISTUjala Chowdhry लाइव हिन्दुस्तान
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केजरीवाल, मान और अन्य नेताओं ने घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी; राज्यसभा सभापति को पत्र भेजने की बात

सात राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने पर आप का भाजपा पर आरोप, सदस्यता समाप्त करने की तैयारी

आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब से अपने सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की खबरों के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हुए इसे राज्य की राजनीति से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अन्य शामिल हैं, ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि यह कदम पंजाब के हितों के खिलाफ है। वहीं, पार्टी ने यह भी कहा है कि वह उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी जिन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ी है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में जनसमर्थन के आधार पर कार्य कर रही है और राजनीतिक निर्णयों का मूल्यांकन जनता द्वारा किया जाएगा।

गुजरात दौरे पर मौजूद आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न राज्यों में सक्रिय हैं और राजनीतिक बदलावों के बावजूद संगठनात्मक काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनके फैसले पर अंतिम राय जनता ही देगी।

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि पार्टी राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की मांग करेगी जिन्होंने कथित तौर पर पार्टी छोड़कर अन्य दल का रुख किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत देखा जा सकता है, जो दल-बदल से संबंधित है।

दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने पहले भी ऐसे मुद्दे उठाए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित एजेंसियों या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पंजाब में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और विभिन्न दल अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय बनी हुई है और भविष्य की रणनीति पर काम कर रही है।

हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में दल-बदल और राजनीतिक पुनर्संरेखण की घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर अलग-अलग दलों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं। मौजूदा घटनाक्रम के संबंध में संबंधित सांसदों और भाजपा की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है।

Ujala Chowdhry

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