दिल्ली में ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहा

नई दिल्ली जिले में आयोजित कार्यक्रम में करीब 100 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए छह आयामों वाली योजना की जानकारी दी।

नई दिल्ली के बाबर रोड स्थित एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर में आयोजित ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम में शामिल आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स।

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शुक्रवार, 30 अक्टूबर को नई दिल्ली जिले में ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाबर रोड स्थित एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा और छोटे बच्चों की देखभाल के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के प्रयासों को सामने लाना था।

कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉ. रश्मि सिंह, निदेशक जी. सुधाकर और नई दिल्ली के जिलाधिकारी सनी सिंह समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में करीब 100 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने भाग लिया।

इस मौके पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया। कार्यक्रम में श्री अन्न यानी मिलेट्स से तैयार पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से तैयार की गई शिक्षण सामग्री भी प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम में विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए तैयार छह आयामों वाली योजना की जानकारी भी दी गई। इसका उद्देश्य इन केंद्रों को केवल पोषण सेवाएं देने तक सीमित न रखते हुए बच्चों, महिलाओं और परिवारों के विकास से जुड़े व्यापक सामुदायिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है।

पोषण और शुरुआती शिक्षा पर विशेष जोर कार्यक्रम में श्री अन्न यानी मिलेट्स से तैयार किए गए पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। ये व्यंजन क्षेत्र में काम करने वाले आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने तैयार किए थे। प्रदर्शनी के माध्यम से रोजमर्रा के खानपान में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने का संदेश दिया गया। साथ ही मिलेट्स की उपयोगिता और पोषण संबंधी विशेषताओं को भी सामने रखा गया।

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। विभाग की छह आयामी योजना में पोषण और स्वास्थ्य को ‘पोषण’ के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा छोटे बच्चों की देखभाल और क्रेच सेवाओं के लिए ‘पालना’ तथा गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा के लिए ‘पढ़ाई’ को प्रमुख हिस्सा बनाया गया है।

कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों में इस्तेमाल होने वाली शिक्षण सामग्री की भी प्रदर्शनी लगाई गई। यह सामग्री कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से स्वयं तैयार की है। इसका इस्तेमाल बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए किया जाता है।

ऐसी सामग्री के जरिए बच्चों को शुरुआती शिक्षा से जोड़ने और उनके समग्र विकास में मदद करने का प्रयास किया जाता है। प्रदर्शनी में कार्यकर्ताओं की रचनात्मकता और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को भी प्रदर्शित किया गया।

छह आयामों के जरिए केंद्रों को मजबूत करने की योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉ. रश्मि सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए विभाग की छह आयामों वाली योजना की जानकारी दी। इसमें ‘पोषण’ के तहत स्वास्थ्य और खानपान, ‘पालना’ के तहत छोटे बच्चों की देखभाल और क्रेच सेवाएं तथा ‘पढ़ाई’ के तहत गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा शामिल है।

योजना के अन्य तीन आयामों में ‘परिवार’ के जरिए परिवारों से बेहतर जुड़ाव और भागीदारी बढ़ाने, ‘प्रतिभागिता’ के माध्यम से समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा ‘प्रगति’ के तहत सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। विभाग के अनुसार, इस समग्र दृष्टिकोण के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों, महिलाओं और परिवारों के विकास में अधिक व्यापक भूमिका निभाने वाले सामुदायिक केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना है।

मुख्य अतिथि प्रवेश वर्मा ने कार्यक्रम में प्रदर्शित पौष्टिक व्यंजनों की सराहना की। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सरकारी भवनों सहित अन्य सरकारी परिसरों में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराने में सहयोग का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम के दौरान विभाग की ओर से तैयार विशेष किट भी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को वितरित की गईं। इन किट में बैग, यूनिफॉर्म, इंसुलेटेड पानी की बोतल, टोपी, प्राथमिक उपचार का पाउच और छाता शामिल थे। विभाग के अनुसार, इन उपयोगी वस्तुओं का उद्देश्य कर्मचारियों को रोजाना के फील्ड कार्यों में सहायता देना है।