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मेरठ से गाजियाबाद तक निकली ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का समापन

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में निकली “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का मंगलवार को गाजियाबाद में समापन हुआ। पार्टी ने दावा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा को व्यापक जनसमर्थन मिला।

मेरठ से गाजियाबाद तक निकली ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का समापन

आम आदमी पार्टी की “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का मंगलवार को गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क में समापन हो गया। पांच दिनों तक चली इस पदयात्रा की शुरुआत 16 मई को मेरठ से हुई थी।

पदयात्रा का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने किया। यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों, कस्बों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पार्टी की ओर से कहा गया कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, पेपर लीक, भर्ती घोटालों, किसानों की समस्याओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को उठाना था। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, किसान, शिक्षामित्र, आशा कार्यकर्ता, छोटे व्यापारी और स्थानीय लोग शामिल हुए।

संजय सिंह ने यात्रा के दौरान लोगों से संवाद किया और युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा रोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और भर्ती संबंधी अनियमितताओं ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है।

पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की अपनी सरकारों के कामकाज का भी जिक्र किया। पार्टी नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी से जुड़ी योजनाओं को लोगों के सामने रखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

यात्रा में शामिल लोगों ने रोजगार, महंगाई और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मुद्दे उठाए। पार्टी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पदयात्रा ने रोजगार और सामाजिक न्याय को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू की है।

गाजियाबाद में समापन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। कई लोग हाथों में तख्तियां लेकर रोजगार और पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते दिखाई दिए।

आम आदमी पार्टी नेताओं ने संकेत दिए कि आने वाले समय में राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे।

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