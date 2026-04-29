गुजरात स्थानीय चुनाव में आप की बड़ी छलांग, सीटों में करीब 10 गुना बढ़ोतरी

गुजरात के स्थानीय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या में लगभग 10 गुना वृद्धि की है, जो उसके बढ़ते जनाधार का संकेत है। यह प्रदर्शन भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देने वाली नई राजनीतिक शक्ति के उभरने को दर्शाता है।

गुजरात के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों की संख्या में लगभग दस गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछली बार जहां पार्टी 69 सीटों तक सीमित थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा 650 के पार पहुंच गया, जो राज्य में उसके बढ़ते जनाधार का संकेत माना जा रहा है।

नर्मदा जिला पंचायत में बहुमत हासिल करना और 12 से अधिक तालुका पंचायतों में जीत दर्ज करना इस प्रदर्शन के प्रमुख बिंदु रहे। आदिवासी क्षेत्र देदियापाड़ा में पार्टी ने सभी 11 जिला पंचायत सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इस क्षेत्र में भाजपा का खाता नहीं खुल पाया। इसे लंबे समय से उपेक्षित माने जाने वाले इलाकों में राजनीतिक रुझान बदलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

अमरेली जिले के बगसरा तालुका पंचायत में 16 में से 10 सीटों पर जीत ने यह भी दिखाया कि पार्टी पारंपरिक राजनीतिक गढ़ों में भी पैठ बना रही है। यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि आप अब केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भी अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है।

दूसरी ओर, कांग्रेस एक भी जिला पंचायत पर कब्जा नहीं कर पाई, जिससे राज्य में उसकी कमजोर होती संगठनात्मक स्थिति सामने आई। भाजपा ने अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास जताया है, लेकिन पहली बार उसे सीधे तौर पर एक उभरती चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती बिजली, पारदर्शिता और आम लोगों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर आधारित आप का अभियान युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों और छोटे किसानों के बीच असर डालता दिखा। खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में संगठन के तेजी से विस्तार को 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

पिछले कुछ समय में कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों और गिरफ्तारियों की खबरों के बावजूद पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होना यह दर्शाता है कि उसे जमीनी स्तर पर समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ा माना जा रहा है।