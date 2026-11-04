दीपोत्सव के एक दशक में कुम्हारों के हुनर और आजीविका को मिला नया बाजार

Nov 04, 2026 11:14 am IST By Dakshita Ojha

अयोध्या के दीपोत्सव के विस्तार के साथ मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हारों और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर बढ़े हैं। दीयों की बढ़ती मांग से पारंपरिक कुम्हारी कला को प्रोत्साहन मिलने के साथ किसान, श्रमिक, परिवहनकर्ता और छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिल रहा है।

2017 में करीब 1.71 लाख दीयों से शुरू हुआ अयोध्या का दीपोत्सव 2025 में 56 घाटों पर 26,17,215 दीये जलाने और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक पहुंचा। 2026 के दसवें दीपोत्सव के लिए 30 लाख दीयों का लक्ष्य रखा गया है। (Image generated by AI)