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दीपोत्सव के एक दशक में कुम्हारों के हुनर और आजीविका को मिला नया बाजार

By Dakshita Ojha
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अयोध्या के दीपोत्सव के विस्तार के साथ मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हारों और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर बढ़े हैं। दीयों की बढ़ती मांग से पारंपरिक कुम्हारी कला को प्रोत्साहन मिलने के साथ किसान, श्रमिक, परिवहनकर्ता और छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिल रहा है।

दीपोत्सव के एक दशक में कुम्हारों के हुनर और आजीविका को मिला नया बाजार
2017 में करीब 1.71 लाख दीयों से शुरू हुआ अयोध्या का दीपोत्सव 2025 में 56 घाटों पर 26,17,215 दीये जलाने और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक पहुंचा। 2026 के दसवें दीपोत्सव के लिए 30 लाख दीयों का लक्ष्य रखा गया है। (Image generated by AI)
दीपोत्सव की बढ़ती मांग से कुम्हार परिवारों को बड़े ऑर्डर और अतिरिक्त आमदनी के अवसर मिल रहे हैं। दीये बनाने से लेकर रुई की बत्तियों, तेल और परिवहन तक इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के कई वर्ग जुड़ रहे हैं।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

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