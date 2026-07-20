पंजाब के 882 सरकारी स्कूल विद्यार्थियों ने नीट-यूजी 2026 पास किया, दो साल में सफलता दोगुनी

पंजाब के 882 सरकारी स्कूल के छात्रों ने NEET-UG 2026 में सफलता प्राप्त की है, जबकि पिछले दो वर्षों में इस संख्या में दोगुना वृद्धि हुई है।

पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि ऐसे वर्ष में आई है जब पेपर लीक के कारण मूल परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी थी। राज्य सरकार के अनुसार, पिछले दो वर्षों में सरकारी स्कूलों से नीट उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है, जिसे सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार का संकेत माना जा रहा है।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के छात्रों ने एक बार फिर साबित किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 882 विद्यार्थियों का नीट में सफल होना राज्य सरकार की शिक्षा सुधार पहलों और शिक्षकों के प्रयासों का परिणाम है।

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में पंजाब के सरकारी स्कूलों के 437 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की थी। यह संख्या 2025 में बढ़कर 847 हुई और 2026 में 882 तक पहुंच गई। सरकार का कहना है कि 2024 की तुलना में यह 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार सरकारी शिक्षा को मजबूत बनाने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों को समान अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम है तथा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की सफलता इसी दिशा में सकारात्मक संकेत है।

सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में लगातार सुधार शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष की उपलब्धि केवल परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में हो रहे निरंतर सुधार को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के लिए संरचित मेंटरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है।

सरकार के अनुसार, नीट परीक्षा का कार्यक्रम इस वर्ष पेपर लीक के कारण प्रभावित हुआ, लेकिन पुनर्परीक्षा के बावजूद सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। विभाग का कहना है कि परीक्षा की बदली हुई समय-सीमा के दौरान भी विद्यार्थियों को तैयारी के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया गया।

बैंस ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षा परिणामों में सुधार करना नहीं, बल्कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगे भी सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शिक्षण सुविधाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कार्यक्रमों को जारी रखेगी।

प्रतीक कुमार की सफलता बनी मिसाल इस वर्ष सफल विद्यार्थियों में लुधियाना के सेखेवाल स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस के छात्र प्रतीक कुमार भी शामिल हैं। उन्होंने नीट-यूजी 2026 में 720 में से 594 अंक प्राप्त किए। शिक्षा विभाग के अनुसार, उन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के पेस (PACE) कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई गई निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं और मॉक टेस्ट के माध्यम से परीक्षा की तैयारी की।

प्रतीक के पिता एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं और उनका मासिक वेतन 16,000 रुपये है। उन्होंने कहा कि सरकारी कोचिंग और मॉक टेस्ट ने उनके बेटे की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतीक का लक्ष्य ऑन्कोलॉजिस्ट बनकर कैंसर मरीजों की सेवा करना है।

शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रतीक की उपलब्धि इस बात का उदाहरण है कि उचित मार्गदर्शन और शैक्षणिक सहयोग मिलने पर आर्थिक परिस्थितियां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रगति में बाधा नहीं बनतीं।