मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 8,069 कैंसर मरीजों का कैशलेस इलाज, सरकार ने खर्च किए ₹20.22 करोड़

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 8,069 कैंसर मरीजों को कैशलेस इलाज प्रदान कर ₹20.22 करोड़ खर्च किए। योजना का लाभ मुख्य रूप से 36 से 60 वर्ष के मरीजों को मिला, जिसका उद्देश्य आर्थिक बाधाओं के बिना उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक 8,069 कैंसर मरीजों के कैशलेस इलाज पर ₹20.22 करोड़ खर्च किए हैं। सरकार के अनुसार, योजना का सबसे अधिक लाभ 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग के मरीजों को मिला है, जबकि जून 2026 में सबसे ज्यादा मरीजों का उपचार किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक कारणों से किसी भी मरीज का इलाज प्रभावित न होने देना है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), पंजाब के आंकड़ों के अनुसार, 18 जुलाई 2026 तक योजना के तहत 8,069 कैंसर मरीजों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया। सरकार का कहना है कि आधुनिक कैंसर उपचार—जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टार्गेटेड थेरेपी—तभी प्रभावी साबित होते हैं, जब मरीज समय पर इलाज तक पहुंच सके।

36 से 60 वर्ष आयु वर्ग के मरीज सबसे अधिक योजना के लाभार्थियों के आयु संबंधी आंकड़ों के अनुसार, इलाज कराने वाले 8,069 मरीजों में से 4,285 की आयु 36 से 60 वर्ष के बीच थी। इसके अलावा 3,376 मरीज 60 वर्ष से अधिक आयु के, 399 मरीज 17 से 35 वर्ष आयु वर्ग के और नौ मरीज 17 वर्ष से कम आयु के थे।

सरकार ने कहा कि कैंसर का इलाज अक्सर लंबे समय तक चलता है और इसमें बार-बार अस्पताल जाना तथा महंगी चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ऐसे में आर्थिक सहायता समय पर उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

समाना निवासी दर्शन देवी का उदाहरण देते हुए सरकार ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन अनुमानित ₹4–5 लाख के खर्च ने परिवार की चिंता बढ़ा दी थी। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मंजूरी मिलने के बाद उनकी सर्जरी बिना जेब से खर्च किए पूरी हुई।

योजना के तहत अब तक 2.68 लाख से अधिक लाभार्थियों को उपचार सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में 842 कैंसर मरीजों का इलाज हुआ, जो फरवरी में बढ़कर 1,080, मार्च में 1,175 और अप्रैल में 1,350 हो गया। मई में 1,275 मरीजों का उपचार हुआ, जबकि जून में सर्वाधिक 1,468 मरीजों को इलाज मिला। जुलाई के पहले 18 दिनों में ही 879 मरीज इस योजना के तहत उपचार प्राप्त कर चुके थे।

सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2022 में देश में लगभग 14.6 लाख नए कैंसर मामलों का अनुमान लगाया गया था और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ने की संभावना है।

8 जनवरी 2026 को शुरू हुई मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक 2,68,274 लाभार्थियों को उपचार मिल चुका है। योजना के अंतर्गत 5,31,386 उपचार मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि 20 जुलाई 2026 तक उपचार का कुल मूल्य ₹950.35 करोड़ तक पहुंच चुका है।