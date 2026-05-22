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देहरादून में 70 किलोवाट सोलर प्लांट से सूचना विभाग का बिजली बिल घटकर Rs 1700 पहुंचा

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने देहरादून स्थित मुख्यालय में 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है, जिससे विभाग का मासिक बिजली बिल लगभग Rs 1.20 लाख से घटकर Rs 1700 रह गया।

देहरादून में 70 किलोवाट सोलर प्लांट से सूचना विभाग का बिजली बिल घटकर Rs 1700 पहुंचा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने देहरादून स्थित अपने रिंग रोड, 6 नंबर पुलिया, रायपुर मुख्यालय में 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस पहल का असर पहले ही महीने में दिखाई देने लगा। अप्रैल 2026 में विभाग का बिजली बिल घटकर मात्र Rs 1700 रह गया, जबकि इससे पहले विभाग को कमर्शियल टैरिफ के तहत हर महीने करीब Rs 1.20 लाख का भुगतान करना पड़ता था।

उरेडा ने नि:शुल्क स्थापित किया प्लांट

अधिकारियों ने बताया कि यह सोलर प्लांट उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण (उरेडा) द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत नि:शुल्क स्थापित किया गया है।

उत्पादित बिजली को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से जोड़ा गया है, जिससे विभाग को निर्बाध और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति मिल रही है।

सरकार ने इसे ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ा

महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और सरकारी विभागों में इसके अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं।

तिवारी के अनुसार पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो चुका है।

उन्होंने कहा कि सूचना विभाग में लगाया गया 70 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट इसी दिशा में एक प्रभावी पहल है।

अन्य सरकारी परिसरों में भी सोलर परियोजनाएं

अधिकारियों ने बताया कि एमडीडीए द्वारा आईएसबीटी परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सोलर परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

सिटी फॉरेस्ट पार्क में पंप और स्ट्रीट लाइट्स भी सौर ऊर्जा से संचालित किए जा रहे हैं।

बंशीधर तिवारी ने लोगों से अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की।

विभिन्न विकास योजनाओं के लिए Rs 29.10 करोड़ की स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवस्थापना विकास, पेयजल व्यवस्था और जनसुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए Rs 29.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्य के लिए Rs 48.82 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें पहली किश्त के रूप में Rs 19.53 करोड़ जारी किए गए हैं।

अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 38 इंडिया मार्क-II हैंडपंप लगाने के लिए Rs 1.36 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जबकि पहली किश्त के रूप में Rs 50 लाख जारी किए गए हैं।

टिहरी गढ़वाल की हिण्डोलाखाल पम्पिंग पेयजल योजना के तहत ऊर्जा दक्ष पंपों की खरीद के लिए Rs 9.73 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा पिथौरागढ़ नगर निगम क्षेत्र में देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण के लिए Rs 9.81 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। कुंभ मेला-2027 से जुड़े 10 अस्थायी मरम्मत कार्यों के लिए Rs 3.21 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं और जनसुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

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