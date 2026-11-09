उत्तराखंड में 1475 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

उत्तराखंड राज्योत्सव में अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 1,475 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और शहरी विकास शामिल हैं। समारोह में निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राज्य की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami felicitates Union Home Minister Amit Shah during an award ceremony in Dehradun on Friday.

समारोह में अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा का पहला पड़ाव उत्तराखंड होगा। शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

विकास और निवेश के आंकड़े अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2022 की तुलना में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 50 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उनके मुताबिक, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है।

उन्होंने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फैसले बताया। शाह ने कहा कि प्रदेश में 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, चारधाम ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, केंद्र और राज्य के प्रयासों से विकास कार्यों को गति मिली है।

सम्मान और पुरस्कार वितरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी, पर्यटन, उद्योग, स्वरोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है।

धामी ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया।