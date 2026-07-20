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सूरत के जंगलों में छोड़े गए 50 चीतल, जैव विविधता बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने की पहल

By Dakshita Ojha
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गुजरात वन विभाग ने सासन गिर से 50 चीतलों को सूरत के मंडवी वन क्षेत्र में स्थानांतरित किया। यह प्रयास न केवल जैव विविधता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी कम करेगा। जानें इस पहल के पीछे की सोच और रणनीतियों के बारे में।

सूरत के जंगलों में छोड़े गए 50 चीतल, जैव विविधता बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने की पहल

गुजरात वन विभाग ने दक्षिण गुजरात में जैव विविधता को मजबूत करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के उद्देश्य से सासन गिर वन्यजीव प्रभाग से 50 चीतलों (स्पॉटेड डियर) को सूरत जिले के मंडवी वन क्षेत्र में स्थानांतरित किया है। विभाग के अनुसार यह पहल जंगलों में मांसाहारी वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक शिकार आधार को मजबूत करने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और वन क्षेत्रों की पारिस्थितिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में की गई है।

वन विभाग ने बताया कि चीतलों का स्थानांतरण इस वर्ष मई और जून के दौरान तीन चरणों में किया गया। पहले चरण में 23 मई को 21 चीतलों को छोड़ा गया। इसके बाद 18 जून को 16 और 24 जून को 13 चीतलों को मंडवी वन क्षेत्र में छोड़ा गया। इस तरह कुल 50 चीतलों को सासन गिर से स्थानांतरित किया गया।

सरकार का कहना है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच के अनुरूप है जिसमें वन्यजीव संरक्षण और विकास को साथ लेकर चलने तथा मनुष्यों और वन्यजीवों के सह-अस्तित्व पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार इस दिशा में वैज्ञानिक आधार पर कई संरक्षण उपाय लागू किए जा रहे हैं।

प्राकृतिक शिकार बढ़ाने पर जोर

वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात वन विभाग मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने कहा कि जंगलों में शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या बढ़ाना इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत यह स्थानांतरण दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में किया गया है।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि यदि जंगलों में प्राकृतिक शिकार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा तो मांसाहारी वन्यजीवों को भोजन की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आने की आवश्यकता कम होगी। इससे भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्थानांतरण से पहले विस्तृत आवास सर्वेक्षण किया गया ताकि ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जा सके जहां छोड़े गए चीतल सुरक्षित रूप से रह सकें और उनके लिए पर्याप्त भोजन तथा पानी उपलब्ध हो। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में 10 स्थायी जल स्रोत विकसित किए गए हैं ताकि वर्षभर पेयजल की उपलब्धता बनी रहे।

निगरानी और संरक्षण व्यवस्था मजबूत

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपाल सिंह ने कहा कि मंडवी वन क्षेत्र में पहले से संचालित चीतल प्रजनन केंद्र और जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी इस पहल को मजबूती देंगे। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने और जैव विविधता को समृद्ध करने में सहायता मिलेगी।

सूरत सर्किल के वन संरक्षक पुनीत नय्यर ने बताया कि वन्यजीवों से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस एक समर्पित क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की गई है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि चीतलों को जंगल में छोड़े जाने के बाद उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए वन रक्षकों और प्रशिक्षित ट्रैकर्स की टीम नियमित रूप से क्षेत्र में निगरानी कर रही है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जिनकी मदद से चीतलों की आवाजाही, आवास उपयोग, स्वास्थ्य और जीवित रहने की स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

वन विभाग के अनुसार इस निगरानी से प्राप्त आंकड़े भविष्य की संरक्षण योजनाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। विभाग का कहना है कि वैज्ञानिक वन्यजीव प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक शिकार आधार को मजबूत करने की यह पहल सूरत वन प्रभाग की पारिस्थितिक क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ दक्षिण गुजरात में दीर्घकालिक मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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