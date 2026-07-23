कर्तव्य भवन-1 में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित, 491 लोगों की हुई स्वास्थ्य जांच
केंद्र सरकार ने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया, जिसमें 491 लोगों ने निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और स्वास्थ्य जांच करवाई।
केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त भारत और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-1 में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग (सीटीडी) की ओर से आयोजित इस शिविर में 491 लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की गई।
यह शिविर दिल्ली राज्य टीबी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) और एसएनए प्रभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। मंत्रालय के अनुसार, यह पहल स्वस्थ भारत, विकसित भारत और टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में की गई है।
करीब 520 कर्मचारियों ने लिया हिस्सा, कई प्रकार की जांच हुई
शिविर का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अपर सचिव एवं मिशन निदेशक आराधना पटनायक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निवारक स्वास्थ्य सेवाएं, समय पर बीमारी की पहचान और नियमित स्वास्थ्य जांच स्वस्थ समाज और बेहतर कार्यबल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मंत्रालय के अनुसार, शिविर में करीब 520 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 491 लाभार्थियों का पंजीकरण कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और स्वास्थ्य जांच की गई।
शिविर में रक्तचाप, रक्त शर्करा, हीमोग्लोबिन और बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) की जांच की गई। इसके अलावा डिजिटल चेस्ट एक्स-रे और टीबी की स्क्रीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। आवश्यकता के अनुसार जांच और नमूना संग्रह के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस निक्षय वाहन भी परिसर में तैनात किया गया था।
मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के शिविर कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ बीमारियों की समय रहते पहचान सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं।
टीबी उन्मूलन और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का जोर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि यह शिविर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य टीबी की जल्द पहचान और उपचार को बढ़ावा देना है।
मंत्रालय के अनुसार, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य जांच और टीबी स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने से संभावित मरीजों की समय रहते पहचान हो सकती है, जिससे उपचार शीघ्र शुरू किया जा सके।
सरकार ने कहा कि निक्षय वाहन के माध्यम से मौके पर ही जांच और नमूना संग्रह की व्यवस्था किए जाने से कर्मचारियों को अलग से स्वास्थ्य केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
मंत्रालय के अनुसार, इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर न केवल लोगों में नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम हैं, बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हैं।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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