पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 4,600 घुटनों का प्रत्यारोपण, मरीज़ों का कोई पैसा खर्च नहीं

कैशलेस इलाज और आसान पहुंच ने महंगे ऑपरेशन को बनाया संभव, मरीजों में बढ़ा भरोसा।

हमारे ल‍िए चलना-फ‍िरना कितनी सामान्‍य सी बात है, नहीं! मगर सबके ल‍िए ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं दो कदम चलने में भी संघर्ष करते हैं, हर रोज। पंजाब में यह संघर्ष अब हर्ष में बदल रहा है। घुटनों की असहनीय पीड़ा से हजारों लोग उबर रहे हैं। यह नया जीवन म‍िलने से कम नहीं। और ये सब मुमकिन हुआ है भगवंत मान सरकार की योजना MMSY के तहत कैशलेस सर्जरी के कारण। 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' सभी जरूरतमंदों तक आसानी से पहुंचाई जा रही है, जिसमें ना स‍िर्फ एडवांस ट्रीटमेंट होता है, बल्‍कि कैशलेस भी होता है।

राज्य सरकार की इस पहल ने महंगे इलाज को आम लोगों की पहुंच में ला दिया है। पहले जहां घुटना प्रत्यारोपण पर 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक खर्च आता था, वहीं अब यह पूरी तरह कैशलेस हो गया है। आधार, वोटर आईडी और सेहत कार्ड के जरिए मरीज बिना किसी आर्थिक दबाव के इलाज करा पा रहे हैं।

पटियाला की रहने वाली सुखविंदर कौर बताती हैं कि पिछले दो-तीन वर्षों से घुटनों के दर्द ने उनकी जिंदगी को सीमित कर दिया था। “कई दिन ऐसे होते थे जब चलना भी मुश्किल हो जाता था। सर्जरी के बाद अब काफी राहत है। लगता है जैसे जिंदगी वापस मिल गई,” उन्होंने कहा।

67 वर्षीय परमजीत कौर के लिए भी यह योजना किसी वरदान से कम नहीं रही। लंबे समय तक ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण वे सामान्य गतिविधियां भी नहीं कर पा रही थीं। उनके बेटे जसविंदर सिंह को सोशल मीडिया के जरिए इस योजना की जानकारी मिली। “कुछ ही दिनों में दस्तावेज पूरे किए और रजिस्ट्रेशन हो गया। बिना खर्च के सर्जरी हो गई, अब मां पहले से बेहतर हैं,” उन्होंने बताया।

डॉक्टरों का कहना है कि योजना लागू होने के बाद अस्पतालों में घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण के मामलों में स्पष्ट बढ़ोतरी हुई है। बरनाला सिविल अस्पताल के आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. करण चोपड़ा के अनुसार, “पहले हर महीने करीब 70-80 सर्जरी होती थीं, अब यह संख्या बढ़कर 120-130 तक पहुंच गई है। ज्यादातर मरीज ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं, जिससे जोड़ों में जकड़न और तेज दर्द होता है।”

विशेषज्ञ बताते हैं कि घुटना प्रत्यारोपण में खराब हो चुके जोड़ को धातु और प्लास्टिक के कृत्रिम हिस्सों से बदला जाता है, जिससे दर्द कम होता है और चलने-फिरने की क्षमता लौट आती है।

राज्य के विभिन्न जिलों से ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। बठिंडा में एक मरीज ने एम्स में सर्जरी कराई, जबकि तरनतारन में जिला अस्पताल में ही सफल ऑपरेशन हुआ। मरीजों के परिजनों का कहना है कि अगर यह योजना न होती, तो वे इलाज कराने का निर्णय टालते रहते।

स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि यह बदलाव केवल सर्जरी की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में आए बड़े परिवर्तन का संकेत है। अब इलाज को खर्च की वजह से टालना मजबूरी नहीं रहा।