पंजाब के 416 सरकारी स्कूलों का 12वीं में 100% रिजल्ट, लड़कियों ने फिर मारी बाजी

पंजाब सरकार के अनुसार PSEB 12वीं परीक्षा में 416 सरकारी स्कूलों ने 100 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टॉपर छात्राओं को सम्मानित करते हुए कहा कि पंजाब की बेटियां शिक्षा के पुनरुत्थान का नेतृत्व कर रही हैं।

पंजाब सरकार ने दावा किया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की 12वीं कक्षा की परीक्षा में राज्य के 416 सरकारी स्कूलों ने 100 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे राज्य की “शिक्षा क्रांति” का परिणाम बताया।

चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया।

तीन छात्राओं ने हासिल किए 500 में 500 अंक मुख्यमंत्री ने:

मानसा की सुपनीत कौर

लुधियाना की सुहानी चौहान

लुधियाना की दिवांशी को 500 में 500 अंक हासिल करने पर सम्मानित किया। तीनों छात्राओं को Rs 50,000 की नकद पुरस्कार राशि दी गई।

विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि तीनों टॉपर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “सभी टॉपर साधारण पृष्ठभूमि से हैं और मेहनत व समर्पण से जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं। पंजाब सरकार उनके सपनों को साकार करने में उन्हें पूरा समर्थन और सहयोग देगी।”

लड़कियों ने फिर लड़कों को पछाड़ा मुख्यमंत्री के अनुसार:

करीब 2.65 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी

लगभग 2.42 लाख विद्यार्थी पास हुए

कुल पास प्रतिशत लगभग 91.46 प्रतिशत रहा उन्होंने बताया कि लड़कियों का पास प्रतिशत 94.73 प्रतिशत जबकि लड़कों का 88.52 प्रतिशत रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछले सालों के रुझान को बनाए रखते हुए लड़कियों ने एक बार फिर नतीजों में लड़कों को पछाड़ दिया है। मेरिट सूची में आने वाले कुल 278 विद्यार्थियों में 217 लड़कियां और 61 लड़के हैं।”

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का प्रदर्शन सरकार के मुताबिक:

मेरिट सूची में आने वाले 122 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के हैं

50 प्रतिशत से अधिक मेरिट होल्डर सरकारी स्कूलों से हैं

पटियाला जिले से सबसे ज्यादा 59 विद्यार्थी मेरिट सूची में आए

अमृतसर जिले का पास प्रतिशत सबसे अधिक 96 प्रतिशत रहा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह हमारे लिए गर्व की बात है कि शिक्षा के प्रसार के साथ लड़कियों ने न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में लड़कों को पछाड़ दिया है। समय ने साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “यह लड़कियों का असली सशक्तिकरण है, जो उनके सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान और पंजाब व देश की शानदार प्रगति की नई शुरुआत है।”

रक्षा सेवाओं में जाने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने की इच्छा जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने छात्राओं को मोहाली स्थित माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह संस्था बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है और देश में अपनी तरह की इकलौती पूर्ण रूप से आवासीय संस्था है, जो नौजवान लड़कियों को रक्षा सेवाओं में कमीशंड अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण देती है।”