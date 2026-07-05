दिल्ली हाट जनकपुरी में शुरू हुआ 35वां मैंगो फेस्टिवल, देशभर की दुर्लभ आम किस्में बनीं आकर्षण का केंद्र
दिल्ली हाट, जनकपुरी में शुरू हुए 35वें मैंगो फेस्टिवल में देशभर के दुर्लभ आमों का प्रदर्शन हो रहा है। इस उत्सव में ग्रामीण उत्पादकों को एक साझा मंच मिल रहा है, साथ ही आम के औषधीय और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर किया जा रहा है।
दिल्ली हाट, जनकपुरी में शुक्रवार को 35वें मैंगो फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ। दिल्ली सरकार की Chief Minister रेखा गुप्ता ने इस वार्षिक उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक सुनील अंचीपाका समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, 5 जुलाई तक चलेगा उत्सव
दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1987 से आयोजित किया जा रहा यह मैंगो फेस्टिवल राजधानी के प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन आयोजनों में शामिल है। तीन दिवसीय यह उत्सव 3 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा।
फेस्टिवल में देशभर से आए आम उत्पादकों और संस्थानों ने आम की दुर्लभ एवं प्रीमियम किस्मों का प्रदर्शन किया है। इनमें हुस्नारा, रटौल, रामकेला, केसर, मल्लिका, अमरपाली, फजली, हाथी झूल और लीची आम जैसी कई विशेष किस्में शामिल हैं। प्रदर्शनी में अंगूर जितने छोटे और पपीते जितने बड़े आम भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
आम उत्पादकों और संस्थानों को मिला साझा मंच
दिल्ली पर्यटन विभाग के अनुसार मैंगो फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य छोटे और बड़े आम उत्पादकों तथा निर्यातकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही आम की विभिन्न किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करना और आम आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना भी इस आयोजन का लक्ष्य है।
इस वर्ष फेस्टिवल में ICAR-IARI पूसा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और बिहार कृषि विश्वविद्यालय समेत कई प्रमुख संस्थानों ने भाग लिया है।
इसके अलावा मलिहाबाद, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उत्पादकों ने भी अपनी विशेष किस्मों का प्रदर्शन किया है। आयोजकों का कहना है कि यह उत्सव पारंपरिक आम उत्पादकों और कृषि संस्थानों के बीच संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।
आम के सांस्कृतिक और औषधीय महत्व को भी किया गया प्रदर्शित
फेस्टिवल में आम के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औषधीय महत्व को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। आयोजकों ने बताया कि आम का वैज्ञानिक नाम ‘मैंगिफेरा इंडिका’ है और इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में मानी जाती है।
प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में आम और आम के पेड़ के औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है। वहीं कालिदास की ‘अभिज्ञानशाकुंतलम्’ और सूफी कवि अमीर खुसरो की रचनाओं में भी आम का उल्लेख मिलता है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के दरभंगा में लगाए गए ‘लाखी बाग’ का भी जिक्र आयोजन में किया गया।
फेस्टिवल में आम, आम से बने उत्पाद और आम के पौधे खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध है। आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण पुरुषों की मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता होगी, जिसका आयोजन शनिवार को किया जाएगा।
आगंतुकों की सुविधा के लिए दिल्ली पर्यटन विभाग ने तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से आयोजन स्थल तक निशुल्क शटल सेवा की भी व्यवस्था की है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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