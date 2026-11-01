पंजाब में एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए बनेंगी 35 विशेष अदालतें

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला। अदालतों के संचालन के लिए 385 पदों और करीब 75 करोड़ रुपये के खर्च को भी मंजूरी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 35 विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन को मंजूरी दी गई।

पंजाब में नशे से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने 35 विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन अदालतों का उद्देश्य एनडीपीएस से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना और न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पंजाब में नशा तस्करी और नशे के इस्तेमाल से जुड़ी चुनौती के बीच हर साल करीब 20 हजार एनडीपीएस मामले दर्ज होते हैं और लगभग 27 हजार गिरफ्तारियां होती हैं। इनमें से करीब 12 हजार मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालयों में होती है, जबकि हर साल लगभग 5,700 मामलों का ही निपटारा हो पाता है। इस वजह से राज्य में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है।

31 अगस्त 2026 तक पंजाब में एनडीपीएस के 52,577 मामले लंबित थे। इन मामलों के निपटारे में औसतन करीब आठ साल का समय लग रहा है। सरकार का कहना है कि विशेष अदालतों के गठन से सुनवाई की प्रक्रिया को गति देने और लंबित मामलों की संख्या घटाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने इन अदालतों के संचालन के लिए कुल 385 पदों को भी मंजूरी दी है। इनमें 35 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 315 सहायक कर्मचारी और 35 सहायक जिला अटॉर्नी के पद शामिल हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचे समेत इस पूरी व्यवस्था पर करीब 75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पहले चरण में 35 अदालतों का गठन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने लंबित एनडीपीएस मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त विशेष अदालतों की जरूरत का आकलन किया था। इस आकलन में अगले पांच से सात वर्षों के दौरान लंबित मामलों को कम करने के लिए अतिरिक्त अदालतों की आवश्यकता बताई गई। इसके आधार पर कैबिनेट ने पहले चरण में 35 विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी है।

इन अदालतों को विशेष रूप से एनडीपीएस से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए तैयार किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, अलग अदालतें होने से ऐसे मामलों को सुनवाई के लिए अधिक व्यवस्थित तरीके से लिया जा सकेगा। इससे मुकदमों में होने वाली देरी कम करने और लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई विशेष अदालतों के पूरी तरह से काम शुरू करने तक मौजूदा नामित अदालतें काम करती रहेंगी। यानी नई व्यवस्था लागू होने की प्रक्रिया के दौरान पहले से चल रही सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। नई अदालतों के संचालन की तैयारी पूरी होने के बाद वे अपने निर्धारित कामकाज को संभालेंगी।

न्यायिक व्यवस्था के लिए 385 पद मंजूर विशेष अदालतों के गठन के साथ ही कैबिनेट ने उनके संचालन के लिए जरूरी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के पदों को भी मंजूरी दी है। स्वीकृत 385 पदों में 35 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 315 सहायक कर्मचारी और 35 सहायक जिला अटॉर्नी शामिल हैं। इन पदों के माध्यम से अदालतों में सुनवाई और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए व्यवस्था की जाएगी।

इस योजना के लिए करीब 75 करोड़ रुपये का खर्च मंजूर किया गया है। इसमें अदालतों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च भी शामिल है। सरकार का मानना है कि न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता से विशेष अदालतों के कामकाज को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, समर्पित अदालतों से एनडीपीएस मामलों का तेजी से निपटारा करने, लंबित मुकदमों और देरी को कम करने तथा सरकारी गवाहों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे नशे से जुड़े अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है।