मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना के तहत 33 लाख महिलाओं के खातों में ₹1,149 करोड़, DBT की सराहना
पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना ने 33 लाख महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस योजना की सफलता ने पारदर्शिता, त्वरित वितरण, और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे उनकी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजने की व्यवस्था को राज्यभर की लाभार्थियों ने सराहा है। लाभार्थियों का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली से बिना किसी बिचौलिये और देरी के सहायता राशि सीधे उनके खातों में पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता और आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है।
सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में अब तक योजना के तहत लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,149 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹4,500 तथा अन्य वर्गों की महिलाओं को ₹1,000 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹3,000 दिए गए हैं। योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है।
लाभार्थियों ने डीबीटी प्रणाली को बताया पारदर्शी और सुविधाजनक
गुरदासपुर की 32 वर्षीय सरबजीत कौर ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पैसा सीधे हमारे बैंक खातों में भेजा है, जिससे मैं बहुत खुश हूं। अगर यह राशि नकद दी जाती तो शायद इसका सही उपयोग नहीं होता। कैश देंदे ता आदमी लोग पेग-शेग ते खर्च कर देंदे हैं, पर खाते विच ता साडा पैसा सेफ है। अब पैसा हमारे अपने खाते में है और जब भी जरूरत होगी, हम उसे निकाल सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह राशि केवल घर की जरूरतों और अन्य आवश्यक खर्चों पर ही खर्च हो।"
हरचोवाल गांव की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने कहा, "मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है क्योंकि जब जरूरत होगी तभी इसका उपयोग करूंगी। आर्थिक सहायता देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर सरकार नकद राशि बांटती तो लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता। आवेदन करने के पांच से छह दिनों के भीतर ही पैसा मेरे खाते में आ गया। पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के है।"
श्री हरगोबिंदपुर की 49 वर्षीय सुमन कुमारी ने कहा, "इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा सीधे महिलाओं के खातों में आता है। मैंने इस राशि का उपयोग सार्थक कार्यों में किया है। मेरी दोनों बेटियां, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके साथ-साथ हमारे परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी मिल रही है, जिससे काफी राहत मिली है।"
अहमदगढ़ की हरपाल कौर ने कहा, "मैंने यह राशि घर की जरूरतों पर खर्च की है। मेरी दोनों बेटियों को भी यह राशि मिली है और वे इसका उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार कर रही हैं। बेटियों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और यह अच्छी बात है कि सरकार इस समय उनका सहयोग कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे हमारे बैंक खातों में आया है, जिसे हम जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। सरकार ने एह पैसा चंगी नीयत नाल दित्ता है, एह चंगी जगह ही खर्च करना चाहीदा है।"
सरकार ने कहा- कोई पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, "मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी।"
सरकार ने बताया कि योजना के तहत डीबीटी प्रणाली के सफल संचालन में नोडल बैंकिंग साझेदार एक्सिस बैंक की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड (ब्रांच बैंकिंग, नॉर्थ एवं टैस्क बिजनेस) रेनॉल्ड डी'सूजा ने कहा, "पंजाब सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनना एक्सिस बैंक के लिए गर्व की बात है। यह पहल राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हम लाभार्थियों तक सहायता राशि का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जब प्रभावी ढंग से और बड़े स्तर पर लागू किए जाते हैं, तो वे आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।"
सरकार का कहना है कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे सहायता राशि पहुंचने से न केवल कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और परिवार में निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हुई है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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