पंजाब में महिलाओं के खातों में पहुंचे ₹3,000, शुरू हुई मांवा-धीयां सत्कार योजना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धूरी से योजना का शुभारंभ किया, एससी वर्ग की महिलाओं को मिले ₹4,500

पंजाब की लाखों महिलाओं का इंतजार बुधवार को खत्म हो गया, जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना के तहत पहली किस्त सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी।

धूरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने योजना के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया और लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की। सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर की तीन माह की किस्त एक साथ जारी की है।

तीन माह की किस्त एक साथ जारी सरकार ने योजना के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर की तीन माह की किस्त एक साथ जारी की है। इसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपये जमा किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को 4,500 रुपये की राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाभार्थियों को राशि जमा होने की जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना पूरी वित्तीय तैयारी और दीर्घकालिक व्यवस्था के साथ शुरू की गई है, इसलिए इसे भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह राशि महिलाओं को घरेलू खर्चों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और अन्य आवश्यक कार्यों में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की पहल है।

सभी पात्र महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी परिवार में एक से अधिक पात्र महिलाएं हैं, तो सभी को अलग-अलग लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो महिलाएं बाद में पंजीकरण कराएंगी, उन्हें भी पात्रता के अनुसार योजना का लाभ दिया जाएगा।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस अवसर को पंजाब की माताओं और बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि जनता के पैसे का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और यह योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।