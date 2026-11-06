पंजाब में 30 निवेश परियोजनाओं से 47 हजार रोजगार की संभावना

रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय 30 परियोजनाओं में से नौ चालू हो चुकी थीं, जबकि चार निर्माणाधीन थीं। बाकी परियोजनाएं मंजूरी और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के अलग-अलग चरणों में थीं। ऐसे में प्रस्तावित निवेश और रोजगार की संभावनाओं को वास्तविक निवेश और सृजित हो चुके रोजगार के आंकड़ों से अलग समझना जरूरी है।

पंजाब सरकार ने लुधियाना और मोहाली जैसे प्रमुख औद्योगिक शहरों में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए 30 बड़ी परियोजनाओं की पहचान की है। मार्च 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, इन परियोजनाओं में 27,294 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश और 47,067 रोजगार के अवसरों की संभावना जताई गई थी। हालांकि, इन परियोजनाओं की स्थिति अलग-अलग चरणों में है।

परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय 30 परियोजनाओं में से नौ चालू हो चुकी थीं, जबकि चार निर्माणाधीन थीं। बाकी परियोजनाएं मंजूरी और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के अलग-अलग चरणों में थीं। ऐसे में प्रस्तावित निवेश और रोजगार की संभावनाओं को वास्तविक निवेश और सृजित हो चुके रोजगार के आंकड़ों से अलग समझना जरूरी है।

लुधियाना और मोहाली पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रों के केंद्र हैं। लुधियाना साइकिल, इंजीनियरिंग, इस्पात और मशीनरी उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहां पहले से मौजूद औद्योगिक इकाइयां और आपूर्तिकर्ताओं का नेटवर्क विनिर्माण गतिविधियों को आधार देता है।

दूसरी ओर, मोहाली में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक आधारित कारोबार के लिए अवसर उपलब्ध हैं। शहर का बढ़ता औद्योगिक और प्रौद्योगिकी परिवेश इसे निवेश की संभावनाओं वाला केंद्र बनाता है। इन दोनों शहरों में परियोजनाओं की प्रगति राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा को प्रभावित कर सकती है।

अन्य जिलों में अवसर औद्योगिक निवेश की संभावनाएं केवल लुधियाना और मोहाली तक सीमित नहीं हैं। राज्य के अन्य जिलों में खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी अवसर मौजूद हैं। यदि निवेश अलग-अलग जिलों तक पहुंचता है, तो इससे स्थानीय कारोबारों और कामगारों को लाभ मिल सकता है।

नई परियोजनाओं से कारखानों और कंपनियों में सीधे रोजगार पैदा होने के साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और अन्य सहायक सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है। हालांकि, वास्तविक रोजगार परियोजनाओं के संचालन, उत्पादन क्षमता और प्रत्येक इकाई की कार्यबल संबंधी जरूरतों पर निर्भर करेगा।