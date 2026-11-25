कार्तिक पूर्णिमा पर छह तीर्थस्थलों में 30 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रयागराज में सबसे अधिक 10 लाख लोग पहुंचे, काशी में आठ लाख और अयोध्या में पांच लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। गढ़मुक्तेश्वर, डलमऊ और नैमिषारण्य में भारी भीड़ रही। घाटों पर दिनभर पर्व का भक्तिमय माहौल बना रहा।

Devotees take a holy dip on the occasion of Kartik Purnima at Braj Ghat, in Hapur on Tuesday.

कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रयागराज में सबसे अधिक करीब 10 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। काशी में आठ लाख और अयोध्या में पांच लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सुबह से ही घाटों पर भीड़ जुटने लगी थी। स्नान के बाद लोगों ने पूजा-अर्चना, दर्शन और दान-पुण्य किया।

सरकार के अनुसार, प्रयागराज, काशी, अयोध्या, गढ़मुक्तेश्वर, डलमऊ और नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं की बड़ी मौजूदगी रही। इन धार्मिक स्थलों पर हर-हर गंगे और जय श्रीराम के जयकारे सुनाई दिए। प्रदेश सरकार ने तीर्थस्थलों के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच इस आयोजन को सनातन परंपराओं के प्रति लोगों की आस्था का प्रतीक बताया।

प्रयागराज और काशी में भीड़ प्रयागराज में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। भोर से ही घाटों पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। काशी में करीब आठ लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। यहां श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान किए। देव दीपावली की परंपरा से जुड़ी काशी में दिनभर उत्सव जैसा माहौल बना रहा।

अयोध्या में करीब पांच लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। सुबह से सरयू के घाटों पर लोगों की आवाजाही बनी रही। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन-पूजन किया। जय श्रीराम के उद्घोष से रामनगरी का वातावरण भक्तिमय रहा।

अन्य तीर्थों पर भी जुटे श्रद्धालु हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में करीब तीन लाख लोगों ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। रायबरेली के डलमऊ में लगभग दो लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सीतापुर के पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में भी करीब दो लाख लोगों ने स्नान और धार्मिक अनुष्ठान किए। इन सभी स्थानों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही।

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इन छह प्रमुख तीर्थस्थलों पर कुल संख्या करीब 30 लाख रही। इनमें प्रयागराज में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जबकि काशी और अयोध्या में भी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। सरकार ने इन आयोजनों को धार्मिक पर्यटन और तीर्थस्थलों के विकास को मिल रहे प्रोत्साहन से जोड़कर पेश किया है।