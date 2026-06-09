उत्तराखंड में 221 युवाओं को नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री धामी बोले- साढ़े चार साल में 33 हजार से अधिक को मिली सरकारी नौकरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 221 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिससे पिछले साढ़े चार वर्षों में 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सरकार युवाओं के भविष्य को सशक्त करने के लिए नई पहलों पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के माध्यम से चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्तियां शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके वर्षों के परिश्रम और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया है।

रोजगार और स्वरोजगार पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवा वर्तमान और भविष्य दोनों की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि नई स्टार्टअप नीति, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार इन पहलों से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त हुए हैं।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और अनियमितताओं के कारण युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब रिकॉर्ड समय में भर्तियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और परीक्षा प्रक्रियाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। साथ ही सभी विभागों को रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं।

नव नियुक्त कर्मचारियों को संदेश मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों से सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि उत्तराखंड के विकास में भागीदार भी हैं।

उन्होंने विकसित भारत-2047 के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

किन पदों पर हुई नियुक्तियां कार्यक्रम में जिन पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, उनमें शामिल हैं:

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में 173 अनुदेशक

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग में 4 वैयक्तिक सहायक

पशुपालन विभाग में 9 वैयक्तिक सहायक

शहरी विकास विभाग में 35 सहायक लेखाकार मंत्रियों ने भी रखे विचार कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अब प्रतिभाशाली युवा अपनी मेहनत के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से हो रही हैं।

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि राज्य में बिना सिफारिश और पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में शहरी विकास विभाग में 215 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। मंगलवार को विभाग में चयनित 35 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र दिए गए।