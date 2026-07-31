राष्ट्रपति भवन में बस्तर के 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का सम्मान, राष्ट्रपति ने स्वयं परोसा भोजन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर की जनजातीय संस्कृति की सराहना करते हुए भविष्य में बस्तर दशहरा और बस्तर पंडुम में शामिल होने की इच्छा जताई।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पहुंचे बस्तर के प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से पहुंचे 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। विशेष आयोजन के दौरान राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम-2026 के विजेता प्रतिभागियों, पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधियों, मांझी-चालकी, पद्मश्री सम्मानित विभूतियों और कलाकारों के सम्मान में आयोजित भोज में स्वयं अतिथियों को भोजन परोसा। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था की सराहना की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। राज्य सरकार के अनुसार, पहली बार राष्ट्रपति भवन में बस्तर की जनजातीय संस्कृति का इतना व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिला।

राष्ट्रपति ने की जनजातीय संस्कृति की सराहना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए बस्तर की लोककलाओं, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, बस्तर पंडुम और जनजातीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने कलाकारों, पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने वाले समुदायों की सराहना की।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और लोककलाओं का महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसने बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के प्रयासों और स्थानीय सहभागिता से बस्तर आज शांति, विकास और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की सराहना करते हुए इसे सकारात्मक बदलाव बताया।

बस्तर दशहरा में आने की जताई इच्छा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आग्रह पर राष्ट्रपति ने भविष्य में बस्तर दशहरा और बस्तर पंडुम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा उनके हृदय को विशेष रूप से स्पर्श करता है और इसकी अनूठी परंपराएं उन्हें हमेशा आकर्षित करती रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मांझी संस्था से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है और उनके पिता भी मांझी थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति को बस्तर की लगभग 300 वर्ष पुरानी लोकगाथा पर आधारित 'झिटकू-मिटकी' की कलाकृति भेंट की। राज्य सरकार के अनुसार यह स्मृति-चिह्न प्रेम, समर्पण, लोकआस्था और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है।

बस्तर के विकास और सांस्कृतिक पहचान पर जोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे कई बार राष्ट्रपति भवन आए हैं, लेकिन पहली बार बस्तर की पारंपरिक जनजातीय वेशभूषा में इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल को यहां देखकर उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रपति से प्रतिनिधिमंडल की यह मुलाकात बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजन जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रहे हैं और बस्तर अब शांति, विकास तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बस्तर आने का आमंत्रण भी दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान राष्ट्रपति भवन का भ्रमण भी किया और भारत की लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक विरासत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कीं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।