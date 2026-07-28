पंजाब की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 14,032 मरीजों को मिला कैशलेस श्वसन उपचार, सरकार ने समय पर जांच पर दिया जोर

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना ने 14,032 मरीजों को कैशलेस श्वसन उपचार प्रदान किया है, जिसमें ₹37.30 करोड़ खर्च किए गए। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार और आर्थिक बोझ को कम करना है। सरकार का जोर समय पर जांच पर भी है।

पंजाब सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत 8 जनवरी से 21 जुलाई 2026 के बीच 14,032 लोगों को फेफड़ों की पुरानी बीमारियों, थोरेसिक सर्जरी और अन्य श्वसन संबंधी उपचार का कैशलेस लाभ मिला। सरकार के अनुसार, इस अवधि में मरीजों के उपचार पर ₹37.30 करोड़ के कैशलेस दावों का भुगतान किया गया। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य लोगों को इलाज के लिए आर्थिक बोझ से राहत देना और समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

सरकार के मुताबिक, श्वसन संबंधी बीमारियां अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई हैं। योजना के आंकड़े बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों में बड़ी संख्या कामकाजी आयु वर्ग की भी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फेफड़ों की पुरानी बीमारियां स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं।

36 से 60 वर्ष आयु वर्ग के मरीजों की संख्या भी उल्लेखनीय राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 5,559 मरीजों ने योजना के तहत उपचार प्राप्त किया, जबकि 5,659 वरिष्ठ नागरिकों का भी इलाज किया गया। सरकार ने कहा कि दोनों आयु वर्ग मिलाकर योजना के तहत हुए कुल श्वसन उपचार मामलों के 80 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा 2,522 युवा वयस्कों और 292 बच्चों ने भी श्वसन संबंधी विशेष उपचार का लाभ उठाया।

लिंग आधारित आंकड़ों के अनुसार, 8,345 पुरुष मरीजों के उपचार पर ₹22.79 करोड़ खर्च किए गए, जबकि 5,684 महिला मरीजों के उपचार पर ₹14.50 करोड़ का भुगतान किया गया। अन्य (Other) लिंग श्रेणी के तीन लाभार्थियों ने भी योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त किया।

सरकार ने बताया कि मासिक आंकड़े पूरे अवधि के दौरान विशेष श्वसन सेवाओं की लगातार मांग को दर्शाते हैं। जनवरी में जहां 1,332 उपचार मामले दर्ज हुए, वहीं अप्रैल में यह संख्या बढ़कर 2,509 हो गई, जो छह माह की अवधि में सबसे अधिक रही। हालांकि जून में उपचार मामलों की संख्या 2,004 रही, लेकिन इसी महीने उपचार का मूल्य ₹6.73 करोड़ दर्ज किया गया, जो इस अवधि में सर्वाधिक था। सरकार का कहना है कि इससे यह संकेत मिलता है कि योजना के तहत अधिक जटिल और महंगे उपचार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने लक्षणों को नजरअंदाज न करने की अपील की पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि लगातार खांसी, सांस फूलना या घरघराहट जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फेफड़ों की पुरानी बीमारियां अक्सर धीरे-धीरे बढ़ती हैं और शुरुआती चरण में इनका पता चलने पर उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है।

उन्होंने विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों तथा धूल और वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों से अपील की कि यदि लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। उन्होंने तंबाकू के सेवन से बचने, प्रदूषण के संपर्क को कम करने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने पर भी जोर दिया।