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पंजाब में 33 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे ₹1,147 करोड़, मावां धियां सत्कार योजना से मिली आर्थिक संबल

By Dakshita Ojha
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66 लाख से अधिक महिलाओं ने कराया पंजीकरण, सरकार ने कहा- कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित नहीं रहेगी

पंजाब में 33 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे ₹1,147 करोड़, मावां धियां सत्कार योजना से मिली आर्थिक संबल

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना के तहत अब तक लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹1,147 करोड़ की राशि हस्तांतरित की है। सरकार के अनुसार, यह राशि उन महिलाओं को भेजी गई है जिनका पंजीकरण 25 जून 2026 तक पूरा हो चुका था।

तीन माह की किस्त एक साथ जारी

योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹4,500 की राशि दी गई है, जिसमें ₹1,500 प्रति माह की तीन किस्तें शामिल हैं। वहीं अन्य श्रेणियों की महिलाओं को ₹3,000 की राशि हस्तांतरित की गई है, जो ₹1,000 प्रति माह की तीन किस्तों के बराबर है।

सरकार ने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है और अब तक 66 लाख से अधिक महिलाएं अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। बाद में पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को आगामी भुगतान चक्र में शामिल किया जाएगा।

सरकार ने पारदर्शी वितरण का दावा किया

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र महिला तक सहायता राशि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

डॉ. कौर ने स्पष्ट किया कि यह योजना अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अलग है। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को पहले की तरह वे लाभ मिलते रहेंगे और मावां धियां सत्कार योजना की राशि अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाएगी।

लाभार्थियों ने साझा किए अनुभव

गुरदासपुर जिले के मुस्ताबा जट्टा गांव की निवासी कुलदीप कौर ने कहा कि अपने खाते में ₹4,500 आने के बाद उन्हें पहली बार आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भावना भी है।

घुम्मनकलां गांव की हरमीत कौर ने बताया कि उन्हें योजना की जानकारी गांव में आयोजित जागरूकता शिविर से मिली थी। उन्होंने कहा कि वह इस राशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत और घरेलू खर्चों के लिए करेंगी।

संगरूर जिले के धूरी की रहने वाली किरण, जो एक विधवा हैं, ने कहा कि यह सहायता उनके लिए कठिन समय में बड़ी राहत लेकर आई है। वहीं गुरदासपुर की दैनिक मजदूर रीता ने बताया कि योजना की राशि मिलने से घर के खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी।

‘टूँ-टूँ’ नोटिफिकेशन बना खुशी का संदेश

कई लाभार्थियों ने बताया कि मोबाइल पर भुगतान की पुष्टि करने वाला एसएमएस उनके लिए खुशी का संदेश लेकर आया। रीता ने कहा कि खाते में राशि आने की सूचना देने वाली मोबाइल की ‘टूँ-टूँ’ ने उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला दिया है।

सरकार का कहना है कि योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों के अनुसार, आगामी चरणों में और अधिक पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि राज्य की प्रत्येक पात्र महिला तक इसका लाभ पहुंच सके।

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