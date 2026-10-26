माणा पास से औली तक अगले साल मई में होगी 100 माइल्स अल्ट्रा रन

उत्तराखंड में माणा पास से औली तक ‘100 माइल्स हिमालयन एंड्योरेंस अल्ट्रा रन’ अगले मई के पहले सप्ताह में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। 5,600 मीटर ऊंचे दर्रे से शुरू दौड़ बदरीनाथ और जोशीमठ से गुजरेगी। इसका लक्ष्य हिमालयी रनिंग और सीमांत पर्यटन को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने 70 और 42 किलोमीटर दौड़ के विजेताओं को सम्मानित किया। धामी ने कहा कि कठिन रास्तों, खराब मौसम और कम ऑक्सीजन में दौड़ना साहस और अनुशासन की परीक्षा है।

सीमांत पर्यटन को बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश परिक्रमा रन खेल प्रतियोगिता के साथ उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं को सामने लाने का माध्यम है। वर्ष 2025 में आयोजित इसके पहले संस्करण में 700 से अधिक धावकों ने भाग लिया था।

धामी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में आदि कैलाश क्षेत्र के लिए जारी इनर लाइन परमिट की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती रुचि का संकेत बताया।

माणा पास से औली तक प्रस्तावित दौड़ राज्य में लंबी दूरी की हिमालयी रनिंग को बढ़ावा देगी।

रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने और पलायन की चुनौती से निपटने में मदद कर सकता है। ऐसे आयोजनों से होमस्टे संचालकों, स्थानीय गाइडों, परिवहन कारोबारियों, होटल और खानपान से जुड़े लोगों को काम मिल सकता है। इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

उन्होंने सीमांत गांवों को देश के अंतिम गांवों के बजाय प्रथम गांवों के रूप में विकसित करने की सोच का उल्लेख किया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर है।

राज्य में ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और एंगलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष नीति घाटी में भी अल्ट्रा रन हुई। औली, मुनस्यारी, ऋषिकेश और टिहरी में साहसिक पर्यटन गतिविधियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं।

गुंजी में रं समुदाय ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया। धामी ने आयोजन में सहयोग के लिए भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा जवानों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया।