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पंजाब में 10 लाख निर्माण श्रमिकों का होगा मुफ्त पंजीकरण

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की, श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ घर-घर पहुंचाने पर जोर।

पंजाब में 10 लाख निर्माण श्रमिकों का होगा मुफ्त पंजीकरण

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए राज्यभर में 10 लाख श्रमिकों के मुफ्त पंजीकरण और नवीनीकरण का अभियान शुरू करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे मजदूरों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं।

पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक निर्माण श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और कौशल विकास का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बोर्ड के साथ 2.21 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जबकि राज्य में तेजी से बढ़ रही निर्माण गतिविधियों को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए राज्यभर में विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों को पंजीकरण के लिए 145 रुपये शुल्क देना पड़ता है, जिसके कारण कई लोग पंजीकरण नहीं करा पाते। विशेष अभियान के दौरान यह शुल्क सरकार स्वयं वहन करेगी। सरकार इस अभियान के तहत लगभग 10 लाख श्रमिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण कराएगी, जिस पर करीब 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को गांवों में शाम के समय विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए ताकि काम से लौटने के बाद अधिक से अधिक श्रमिक इन शिविरों में शामिल हो सकें।

मान ने लेबर चौकों पर श्रमिकों के लिए शेड और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को काम की प्रतीक्षा के दौरान बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रमिक कल्याण योजनाओं के आवेदनों के निपटारे में लगने वाला समय 2022-23 में 203 दिन था, जिसे घटाकर अब 73 दिन कर दिया गया है।

उन्होंने अधिकारियों को 50 हजार सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का डेटा पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ साझा करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें विभिन्न तकनीकी और निर्माण संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला श्रमिकों को ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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