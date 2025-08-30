हरियाली के बीच आपके सपनों का आशियाना : बीबीडी ग्रीन सिटी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी तहजीब, नवाबी अंदाज़ और ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है।आज का लखनऊ भविष्य की ओर भी आत्मविश्वास से देखता है। इस बदलते स्वरूप का बेहतरीन उदाहरण है बीबीडी ग्रीन सिटी, एक अत्याधुनिक, सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर टाउनशिप जो शानदार जीवनशैली का प्रतीक भी है।

Sat, 30 Aug 2025 06:45 PM

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी तहजीब, नवाबी अंदाज़ और ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है।आज का लखनऊ भविष्य की ओर भी आत्मविश्वास से देखता है। इस बदलते स्वरूप का बेहतरीन उदाहरण है बीबीडी ग्रीन सिटी, एक अत्याधुनिक, सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर टाउनशिप जो शानदार जीवनशैली का प्रतीक भी है।

बीबीडी ग्रीन सिटी, विराज कंस्ट्रक्शंस द्वारा विकसित, लखनऊ के न्यू गोमती नगर में 318 एकड़ में फैला टाउनशिप है जो हरियाली पर विशेष ध्यान देता है । इस परियोजना की अवधारणा ग्रीन लिविंग पर आधारित है, जिसमें हर कोने में पौधों से घिरी सड़कों, खुली हरी जगहें और पार्क शामिल हैं । यह न केवल सौंदर्य को बढ़ाता है, बल्कि निवासियों के लिए स्वच्छ हवा और शांति का वातावरण भी सुनिश्चित करता है। ग्रीन सिटी का उद्देश्य एक शहर की भागदौड़ से दूर, हरियाली में जीवन का नया अनुभव देना है।

318 एकड़ में फैली बीबीडी ग्रीन सिटी बीबीडी ग्रीन सिटी लखनऊ के न्यू गोमती नगर क्षेत्र में 318 एकड़ में फैली हुई है और यहां की हर संरचना, हर सुविधा और हर सोच में एक वैश्विक दृष्टिकोण समाहित है। यहां का जीवन सिर्फ चार दीवारों में सीमित नहीं, बल्कि हर दिन एक उत्सव है। बीबीडी ग्रीन सिटी न केवल आधुनिक जीवन की सभी सुविधाओं से युक्त है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की जड़ों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। यह इंटीग्रेटेड टाउनशिप विश्वस्तरीय सुविधाओं, हरियाली से घिरे परिवेश और रणनीतिक लोकेशन के साथ लखनऊ की जीवनशैली को एक नया आयाम देती है। यहां विला, अपार्टमेंट, बंगले, कमर्शियल और रिटेल स्पेस का अनूठा समावेश है। बीबीडी ग्रीन सिटी को एलडीए, पर्यावरण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। बीबीडी ग्रीन सिटी को सिर्फ ईंट-पत्थरों से नहीं, बल्कि एक विचार, एक दृष्टिकोण और एक उद्देश्य से बनाया गया है। एक ऐसा स्थान जहां हर व्यक्ति को पूर्णता, संतुलन और शांति मिले। इसकी रचना एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की तरह की गई है, जिसका मतलब है कि यह अपने आप में एक सम्पूर्ण शहर है।

टाउनशिप की मुख्य विशेषताएं *ग्रीनरी

*बैंक, एटीएम और पुलिस चौकी जैसी सार्वजनिक

सुविधाएं *मल्टी-टियर सिक्योरिटी सिस्टम

*हाई-एंड शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स

*उच्च न्यायालय से केवल 5 किमी दूरी

*अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्लब

*इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी

*24 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा

*शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा

*मेट्रो होलसेल स्टोर टाउनशिप के भीतर

*पार्क, ओपन स्पेस और गेटेड कम्युनिटीज की बेहतर प्लानिंग

*318 एकड़ में फैली टाउनशिप

*एलडीए, पर्यावरण मंत्रालय और यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्वीकृत

*सभी आयु वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना

आधुनिक जीवन की पूर्ण सुविधाएं बीबीडी ग्रीन सिटी को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से युक्त बनाया गया है, ताकि यहां रहने वालों को किसी भी सुविधा के लिए बाहर न जाना पड़े। इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आधुनिकता और प्रकृति के संतुलन को सहेजती है।

सार्वजनिक सुविधाएं *बैंक, एटीएम और पुलिस चौकी की सुविधा टाउनशिप के भीतर ही उपलब्ध है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके।

*24x7 मल्टी-टियर सिक्योरिटी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि निवासी हर समय सुरक्षित महसूस करें।

स्वास्थ्य सुविधा *अत्याधुनिक अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की सुविधा।

*बीबीडी ग्रुप की हेल्थकेयर शाखा द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन।

शिक्षा के केंद्र *बीबीडी एजुकेशन सोसाइटी के साथ साझेदारी में स्कूल और कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान।

*प्ले स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की सुविधाएं।

मनोरंजन और सामाजिक जीवन *इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड क्लब, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ओपन थिएटर और शॉपिंग मॉल जैसी मनोरंजन सुविधाएं।

*मल्टीप्लेक्स सिनेमा और रेस्टोरेंट्स।

परिवहन *24 घंटे सार्वजनिक परिवहन की सुविधा।

*टाउनशिप के भीतर मेट्रो होलसेल स्टोर जैसी खुदरा सुविधाएं।

रिहायशी प्रोजेक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला बीबीडी ग्रीन सिटी में हर वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप रिहायशी परियोजनाएं विकसित की गई हैं चाहे वह एक छोटा परिवार हो या एक बड़ा संयुक्त परिवार।

1. Sunbreeze-I

RERA NO: UPRERAPRJ3830

आधुनिक अपार्टमेंट्स की श्रृंखला जो प्रकृति और सुविधाओं के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाती है।

2. Sunbreeze-II

RERA NO: UPRERAPRJ5534

युवा पेशेवरों और छोटे परिवारों के लिए आदर्श।

3. Lotus Court

PHASE 01: UPRERAPRJ4599

PHASE 02:

Tower 5: UPRERAPRJ520064

Tower 6: UPRERAPRJ297480

आलीशान अपार्टमेंट्स जिनमें उच्च स्तर की आधुनिक जीवनशैली समाहित है।

4. Lotus Enclave

PHASE 01: UPRERAPRJ4980

PHASE 02: UPRERAPRJ5546

निजी गार्डन और उच्च सुरक्षा के साथ बंगलों का समावेश।

5. BBD Times Square (RERA NO: UPRERAPRJ6496)

टाउनशिप का वाणिज्यिक केंद्र, जहाँ शॉपिंग, रिटेल और ऑफिस स्पेस की सुविधा उपलब्ध है।

6. BBD Viraj Towers

बिज़नेस और कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च स्तरीय टॉवर।

विराज कंस्ट्रक्शन: निर्माण का भरोसा *बीबीडी ग्रीन सिटी को आकार देने वाली शक्ति है विराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो 2005 से रियल एस्टेट विकास के क्षेत्र में सक्रिय है। कंपनी ने अब तक 50 लाख वर्गफुट से अधिक निर्माण कार्य पूरा किया है और लखनऊ में बेंचमार्क सेट किया है।

विराज कंस्ट्रक्शन की विशेषताएं:

*ग्रीन बिल्डिंग अवधारणाओं पर आधारित प्रोजेक्ट्स

*तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण तकनीक

*ग्राहक संतुष्टि को सर्वोपरि मानने वाला दृष्टिकोण

*सामाजिक जिम्मेदारी और श्रमिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता।

बीबीडी यूनिवर्सिटी: युवत्तायुक्त शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध बीबीडी ग्रुप की शिक्षा शाखा में लखनऊ और दिल्ली में फैले 200+ एकड़ के कैम्पस में लगभग 26,500 छात्र अध्ययनरत हैं। बीबीडी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, डेंटल सर्जरी, होटल मैनेजमेंट आदि के क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करती है।

मुख्य विशेषताएं : *बीसीसीआई द्वारा अनुमोदित स्टेडियम

*1000+ सीटों वाला वातानुकूलित ऑडिटोरियम

*छात्रों के लिए छात्र मॉल, मीडिया सेंटर, और इन-कैम्पस हॉस्टल

*नियमित रूप से आयोजित होने वाले रणजी ट्रॉफी के मैच

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर : आतिथ्य का नवाचार

1999 से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सक्रिय बीबीडी ग्रुप के पास लखनऊ के प्रमुख होटल्स हैं:

*फॉर्च्यून पार्क बीबीडी – व्यावसायिक यात्रियों के लिए अत्यंत उपयुक्त, हज़रतगंज और हाई कोर्ट के निकट स्थित।

*बेस्ट वेस्टर्न सागर सोना – फन रिपब्लिक मॉल के पास स्थित, आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आरामदायक होटल।

ऑटोमोबाइल डिवीजन: लक्ज़री कारों का भरोसा विराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बीबीडी ग्रुप लखनऊ में वोक्सवैगन कारों की डीलरशिप भी संचालित करता है। आधुनिक शोरूम, फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा, साथ ही भरोसेमंद सर्विसिंग इसे उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनाते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): समाज के प्रति समर्पण विराज कंस्ट्रक्शन सामाजिक जिम्मेदारियों को न केवल समझता है, बल्कि उन्हें निभाता भी है। निम्न वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, मुफ्त शिक्षा, और श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं इसकी सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

पर्यावरण नीति: वीसीपीएल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध वीसीपीएल (Viraj Constructions Pvt. Ltd.) पर्यावरण संरक्षण को अपने व्यावसायिक मूल्यों का एक अभिन्न हिस्सा मानता है। कंपनी का मानना है कि प्रकृति को लौटाकर, पर्यावरण की समृद्धि को बढ़ाना न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि एक स्थायी भविष्य की दिशा में आवश्यक कदम भी है। वीसीपीएल ने हमेशा पर्यावरण और सामाजिक रूप से उत्तरदायी कार्यप्रणालियों को अपनाया है, जो न केवल पृथ्वी और समुदायों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि दीर्घकालिक व्यवसायिक सफलता को भी सुनिश्चित करते हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों, ग्राहकों और समाज के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रयासों में समय, संसाधन और कौशल का योगदान देती है। इन प्रयासों के माध्यम से, वीसीपीएल केवल एक 'सही कार्य' नहीं कर रहा, बल्कि उस पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, ऊर्जा और कच्चा माल की समृद्धि में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, जिसमें वह कार्य करता है।

पता : न्यू गोमती नगर, अयोध्या रोड, लखनऊ

संपर्क : +91-9696333555, 0522–6659500