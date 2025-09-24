युवा लोकसेवक निर्भय प्रताप सिंह अब राजनीति को नई दिशा देने के लिए तैयार

मर्चेंट नेवी का सुनहरा करियर छोड़कर सामाजिक सेवा के रास्ते पर चले निर्भय प्रताप सिंह आज ग्रामीण भारत के विकास का नया मॉडल खड़ा कर चुके हैं।

मर्चेंट नेवी का सुनहरा करियर छोड़कर सामाजिक सेवा के रास्ते पर चले निर्भय प्रताप सिंह आज ग्रामीण भारत के विकास का नया मॉडल खड़ा कर चुके हैं। ‘नेचर विलेज’ के माध्यम से हज़ारों परिवारों के जीवन में बदलाव लाने वाले यह ऊर्जावान लोकसेवक अब राजनीति में उतरने की तैयारी में हैं, ताकि व्यापक स्तर पर राष्ट्रनिर्माण का सपना साकार किया जा सके।

श्री निर्भय प्रताप सिंह एक ऊर्जावान लोकसेवक और दूरदर्शी सामाजिक वास्तुकार हैं, जो ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए समर्पित हैं। इन्होंने मर्चेंट नेवी में एक उज्ज्वल करियर को छोड़कर, सामाजिक सेवा करने की आंतरिक प्रेरणा से लोकसेवा का मार्ग चुना। इसी उद्देश्य से इन्होंने 2023 में "नेचर विलेज" की स्थापना तरवन विलेज (रोहतास जिला, बिहार) तथा मटिया विलेज (जमुई जिला, बिहार) में की। भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कर इन्होंने कई प्रगतिशील गाँवों का अध्ययन किया और अन्ना हजारे एवं पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों, जैसे बदलाव लाने वाले लोगों से विचार-विमर्श किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, नेचर विलेज की परिकल्पना एक "ग्रामीण आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में की गई। 30,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों से जुड़ी यह पहल मात्र एक परियोजना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक यात्रा है। यह मॉडल नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। इसके अलावा, जमुई जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) का हिस्सा है।

उनकी पहलें योग से लेकर स्वच्छता, हर्बल उत्पादन, मसाला उद्योग, औषधीय रोपण, शिक्षा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सिलाई प्रशिक्षण और सरसों तेल उद्योग तक फैली हुई हैं। इन प्रयासों से न केवल गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि निवासियों में आत्मविश्वास और सामुदायिक भावना का संचार हुआ है। यह कहानी है एक अधिकारी की, जो सरकारी पद को सेवा का माध्यम बनाकर ग्रामीण भारत को नई दिशा दे रहा है।

राष्ट्र गुणगान यात्रा : तिरंगे के सम्मान में, जमुईवासी मैदान में राष्ट्र का गुणगान कार्यक्रम देश के लोगो को जोड़ने और राष्ट्रीय ध्वज के गौरव को बढ़ाने के लिए जमुई जिला में 25 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है और लोगो के बीच में गांव - गांव जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भारत भूमि पर सांस लेकर राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं कर सके। जो राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ राजनैतिक षडयंत्र जमुई शहर में किया गया, ध्वज को अपमानित किया गया, लाखो लोगों की भावना को आहत किया गया। ऐसा षड्यंत्र आगे नाकाम करना होगा। राष्ट्र गुणगान यात्रा राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता सेनानी, आजादी कि कीमत, राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व आदि विषय पर चर्चा हो रहा है। ये चर्चा राष्ट्र के युवा को नई गति और दिशा देगी राष्ट्र‌विरोधी ताकत देश के बाहर और अंदर दोनों को उखाड़ फेंकेगा।

भारत को विश्वगुरु बनाने में हम भारतीयों का अहम भूमिका रहेगा तब जाकर भारत विश्वगुरु बनेगा। जिसके नेतृत्व में छोटे बड़े देश और सुरक्षित महसूस करेगा। तभी अधर्म का नाश सत्य का विजय और मानव का कल्याण होगा। राष्ट्र क्रांतिकारी बीर और शहीद जवान से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मिलकर किया हुआ परॉयस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा हो पाएगा

श्री निर्भय प्रताप सिंह पूर्व अंचल अधिकारी (बिहार राजस्व सेवा 2021-22 बेच) संस्थापक - नेचर विलेज, जमुई हर क्षेत्र में हो विकास : निर्भय प्रताप सिंह निर्भय प्रताप सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1990 को हुआ था। उनके पिता श्री राम संजय सिंह हैं। निर्भय प्रताप सिंह का मानना है कि विकास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति शामिल होनी चाहिए।

निर्भय प्रताप सिंह का योग अभियान श्री सिंह की पहली प्रमुख पहल योग रही। उन्होंने गांव में योग अभियान शुरू किया, जिसके तहत रोजाना सुबह 5 बजे से योग सत्र आयोजित किए जाते हैं। इस अभियान में ग्रामीणों को योग की विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। आज गांव में 5,000 से अधिक लोग नियमित रूप से योग करते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। श्री सिंह स्वयं योग सत्रों में भाग लेते हैं और गांववासियों को प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल से गांव में स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है, बीमारियां कम हुई हैं, और लोग अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक ग्रामीण कहते हैं, "योग ने हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती दी है। अब हम बीमार कम पड़ते हैं और काम में अधिक दक्षता आ गई है।" श्री सिंह ने 2023 में योग दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस पहल से गांव की महिलाओं को विशेष लाभ हुआ है, क्योंकि योग सत्रों में महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक है।

स्वच्छता केवल सफाई नहीं, बल्कि जीवनशैली योग के साथ-साथ स्वच्छता अभियान श्री सिंह की दूसरी महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने 2.5 वर्षों में गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए "हर घर से कम से कम एक सदस्या 'स्वच्छता गार्ड' अभियान चलाया। इस अभियान के तहत गांव के हर घर से एक सदस्य को स्वच्छता के लिए जिम्मेदार बनाया गया। उन्होंने गांव में इंटरलॉकिंग ईंटों से रोड बनवाए और स्वच्छता पर जोर दिया। एक प्रमुख कार्यक्रम था स्वच्छता अभियान, जिसमें गांववासी सड़कें, नालियां और सार्वजनिक स्थलों को साफ करते हैं। इस से गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत हुई है, और अब गांव एक मॉडल विलेज के रूप में जाना जाता है। श्री सिंह कहते हैं, "स्वच्छता केवल सफाई नहीं, बल्कि जीवनशैली है। हमने ग्रामीणों को शामिल करके यह साबित किया कि सामूहिक प्रयास से कुछ भी संभव है।"

आर्थिक पहलों में हर्बल गुलाल उत्पादन प्रमुख निर्भय प्रताप सिंह की आर्थिक पहलों में हर्बल गुलाल उत्पादन प्रमुख है। नेचर विलेज में नेचर दीदी ब्रांड के तहत हर्बल गुलाल बनाया जाता है, जो प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार होता है। इस उद्योग से 50 महिलाओं को रोजगार मिला है, और प्रति दिन 2.0 किलोग्राम गुलाल बनाया जाता है। गुलाल की कीमत 50 रुपये/किलोग्राम है, और यह हानिकारक रसायनों से मुक्त है। होली के दौरान इस गुलाल की मांग बढ़ जाती है, और गांव की महिलाएं इसे बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहां शुद्ध और प्रीमियम गुणवत्ता वाले मसाले भी तैयार होते हैं, जिसमें महिलाएं काम करती हैं। उत्पादन 10 किलोग्राम/दिन है, और पैकेजिंग मशीन से इसे बाजार में भेजा जाता है। इस उद्योग से गांव की आय में 20% वृद्धि हुई है, और महिलाएं अब घर बैठे कमाई कर रही हैं।

किसानों के लिए प्रशिक्षण अभियान औषधीय पौधारोपण चिया फार्मिंग एक और नवाचारी पहल है। श्री सिंह ने गांव में 100 किसानों को चिया बीज वितरित किए, और अनुदान मॉडल के तहत 45 एकड़ भूमि पर चिया की खेती शुरू की। यह फसल स्वास्थ्यवर्धक है और बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, और अब वे राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड के साथ जुड़कर निर्यात कर रहे हैं। इस से किसानों की आय दोगुनी हुई है।

छात्रों के लिए शिक्षा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में 'विद्यान्जलि/शिक्षा' अभियान चलाया गया, जिसमें 2.5 वर्षों में गांव की शिक्षा टीम ने कक्षाओं का संचालन किया। सरकारी स्कूलों में इंजीनियर, सेवानिवृत्त अधिकारी और कुशल पेशेवर अतिथि शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। इस से छात्रों की संख्या बढ़ी है, और ड्रॉपआउट रेट कम हुआ है। अब गांव में 100+ छात्र नियमित पढ़ाई कर रहे हैं, और मध्याह्न भोजन योजना को मजबूत किया गया है।

आध्यात्मिक मंच और नशा मुक्ति अभियान आध्यात्मिक मार्गदर्शन श्री सिंह की अनोखी पहल है। उन्होंने गांव में अध्यात्मिक मंच बनाया, जहां संतों और गुरुओं को आमंत्रित किया जाता है। 2023 में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी केदारनाथ जी ने मार्गदर्शन दिया। इससे गांववासियों में नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है, और नशा मुक्ति अभियान सफल रहा है। आत्मनिर्भरता अभियान में महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गईं, और वे अब पेटीकोट बनाकर बेचती हैं। इससे 50 महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।

आगामी परियोजना और सशक्तीकरण आगामी परियोजना सरसों तेल उद्योग है, जिसमें 1,900 एकड़ भूमि पर सरसों की खेती की गई है। शुद्ध तेल उत्पादन से किसानों को लाभ होगा, और यह 100% ऑर्गेनिक है। जन भागीदारी का आह्वान श्री सिंह का मूल मंत्र है। उन्होंने गांव में विभिन्न समितियां बनाईं, जैसे ग्रामीण स्वावलंबन, महिला सशक्तीकरण और कृषि समिति। उनका कहना है, "लोक भागीदारी के बिना विकास नहीं, जन समर्थन के बिना राष्ट्र नहीं।"

श्री सिंह की ये पहलें नेचर विलेज को एक आदर्श बनाती हैं। उनकी दूरदृष्टि से गांव की जीडीपी बढ़ी है, बेरोजगारी कम हुई है, और निवासी खुशहाल हैं। बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये प्रयास अन्य गांवों के लिए प्रेरणा हैं। श्री सिंह कहते हैं, "यह यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि सेवा ही जीवन है।" यह कहानी साबित करती है कि एक समर्पित अधिकारी कैसे एक गांव को बदल सकता है।