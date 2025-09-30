ओन-डैमेज बाइक इंश्योरेंस कवर के बारे में आपको क्या जानना चाहिए?

गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, जो सिर्फ दूसरे का नुकसान कवर करता है। अब TP और ओन डैमेज पॉलिसी अलग-अलग भी खरीदी जा सकती हैं।

Brand Post Tue, 30 Sep 2025 01:11 PM

अगर आपके पास गाड़ी है तो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत थर्ड पार्टी (TP) इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। यह केवल सामने वाले के नुकसान को कवर करता है, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं करता। पहले ज़्यादातर कंपनियाँ कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी ही बेचती थीं, जिसमें TP और ओन डैमेज (OD) दोनों साथ आते थे। लेकिन अब IRDAI के नए नियम के तहत आप चाहें तो सिर्फ TP अलग और OD अलग खरीद सकते हैं।

बाइक इंश्योरेंस में ओन डैमेज कवर क्या है? ओन डैमेज बाइक इंश्योरेंस आपके गाड़ी को हुए नुकसान को कवर करता है। अगर आपकी बाइक को किसी दुर्घटना में नुकसान होता है या आग, चोरी, बाढ़, तोड़फोड़ के कारण नुकसान होता है तो इस कवर की मदद से इस नुकसान की भरपाई हो सकती है।

ओन डैमेज कवर क्यों उपयोगी है? ये पॉलिसी खरीदना अनिवार्य नहीं है। लेकिन इस लेने से आपको बेहतर कवर मिल सकता है। जैसे-

फाइनैन्शल प्रोटेक्शन - बाइक की मरम्मत या उसके पार्ट्स को बदलने का खर्च काफ़ी ज्यादा हो सकता है, खासकर अगर बाइक महंगी हो या नुकसान बड़ा हो। ओन डैमेज कवर लेने से ये बोझ आपके कंधों पर नहीं आता। बीमा कंपनी ये खर्च वहन करती है और आपको आर्थिक राहत मिलती है। पूरी तरह सुरक्षित- कानून के मुताबिक आपको थर्ड पार्टी (TP) इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। इससे सामने वाले के नुकसान की भरपाई होगी। लेकिन अगर आप ओन डैमेज (OD) पॉलिसी भी लेते हैं तो आपके नुकसान को भी बीमा कंपनी उठाती है। मतलब पूरी सुरक्षा। प्राकृतिक आपदा- ये कवर सिर्फ़ एक्सीडेंट में काम नहीं आता बल्कि आग, बाढ़, भूकंप से हुए नुकसान की भरपाई करने में भी मदद करता है। साथ ही चोरी और जानबूझकर की गई तोड़फोड़ की स्थिति में भी ये पॉलिसी आपका सहारा बनती है। कैशलेस गैराज- ओन डैमेज इंश्योरेंस लेने से आप अपनी बाइक की बीमा कंपनी के नेटवर्क गैराज में मरम्मत करा सकते हैं। बिल का भुगतान सीधे बीमा कंपनी करती है। इससे अचानक हुए भारी खर्च से आप बच जाते हैं। ऐड- ऑन- इस कवर के साथ आप राइडर्स भी जोड़ सकते हैं जैसे ज़ीरो डिप्रीसिएशन कवर, इंजन और गियरबॉक्स प्रोटेक्शन, टायर डैमेज, आदि। इससे आपको बेहतर कवरेज और सुविधा मिल सकती है।

ओन डैमेज इंश्योरेंस में क्या शामिल है और क्या नहीं? आपके लिए कौनसी पॉलिसी सही है या किस पॉलिसी से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ये जानने के लिए पॉलिसी के इंक्लूज़न्स और एक्सक्लूज़न्स समझने ज़रूरी है।

इंक्लूज़न्स ओन डैमेज में कवर होने वाले नुकसान-

दुर्घटना से हुआ नुकसान- किसी एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी को नुकसान होता है तो उसके रिपेयर का खर्च बीमा कंपनी उठाती है।

किसी एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी को नुकसान होता है तो उसके रिपेयर का खर्च बीमा कंपनी उठाती है। मैन-मेड लॉस- चोरी, तोड़फोड़, आग लगना, विस्फोट जैसी घटनाओं से बाइक को हुए नुकसान को कवर किया जाता है।

चोरी, तोड़फोड़, आग लगना, विस्फोट जैसी घटनाओं से बाइक को हुए नुकसान को कवर किया जाता है। प्राकृतिक आपदाएँ- बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी घटनाओं से हुए नुकसान को भी कवर में शामिल किया गया है।

बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी घटनाओं से हुए नुकसान को भी कवर में शामिल किया गया है। टोटल लॉस- अगर बाइक इतनी खराब हो गई है की उसकी मरम्मत संभव नहीं तो IDV के बराबर की रकम पॉलिसीहोल्डर को दि जाएगी। एक्सक्लूज़न्स कुछ नुकसान जो इस पॉलिसी में कवर नहीं किए जाएंगे जैसे-

थर्ड पार्टी डैमेज- दुर्घटना में सामने वाले पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई इस पॉलिसी से नहीं की जा सकती है।

दुर्घटना में सामने वाले पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई इस पॉलिसी से नहीं की जा सकती है। नशे में गाड़ी चलाना- अगर एक्सीडेंट के समय ड्राइवर शराब या किसी भी नशे में था, तो बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी।

अगर एक्सीडेंट के समय ड्राइवर शराब या किसी भी नशे में था, तो बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। बिना लाइसेन्स- वैध ड्राइविंग लाइसेन्स ना होने पर अगर आप गाड़ी चला रहे है और एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी भरपाई नहीं की जाएगी।

वैध ड्राइविंग लाइसेन्स ना होने पर अगर आप गाड़ी चला रहे है और एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी भरपाई नहीं की जाएगी। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन- गलत मेंटेनेंस, लापरवाही या किसी तरह की खराबी के चलते अगर नुकसान होता है, तो यह कवर नहीं किया जाएगा।

गलत मेंटेनेंस, लापरवाही या किसी तरह की खराबी के चलते अगर नुकसान होता है, तो यह कवर नहीं किया जाएगा। सामान्य टूट-फूट- समय के साथ बाइक में होने वाली सामान्य टूट-फूट जैसे टायरों का घिसना या डेप्रिसिएशन जैसी खर्चें कवर नहीं होती है। ओन डैमेज (OD) और थर्ड पार्टी (TP) इंश्योरेंस में अंतर बाइक इंश्योरेंस से जुड़े दो अहम इंश्योरेंस है- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और ओन डैमेज। इनके बीच का अंतर कवरेज और खर्चें में बहुत फ़र्क ले आता है। इसलिए इन्हें इस टेबल द्वारा समझें।

पहलू ओन डैमेज इंश्योरेंस (OD) थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (TP) परिभाषा आपकी अपनी गाड़ी को हुए नुकसान या चोरी की भरपाई करता है। दुर्घटना में सामने वाले (थर्ड पार्टी) को हुए नुकसान की भरपाई करता है। कवरेज एक्सीडेंट से हुआ नुकसान, चोरी, तोड़फोड़, प्राकृतिक आपदा (बाढ़, भूकंप आदि), आग / विस्फोट, टोटल लॉस तीसरे व्यक्ति की चोट / मृत्यु, तीसरे की संपत्ति या गाड़ी को नुकसान नियम कानून अनिवार्य नहीं। अनिवार्य है। (मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत)। प्रीमियम ज़्यादा महंगा क्योंकि ज्यादा कवरेज देता है। सस्ता क्योंकि कवरेज सीमित है। किसे कवर किया जाता है? बाइक मालिक या पॉलिसीहोल्डर को। तीसरे पक्ष (पीड़ित व्यक्ति/संपत्ति) को। पॉलिसी अवधि आमतौर पर 1 साल (हर साल रिन्यू करना होता है)। नए टू-व्हीलर के लिए 5 साल का TP कवर लेना अनिवार्य है।

ओन डैमेज (OD) प्रीमियम कैसे निकलता है? OD प्रीमियम कई चीज़ों पर निर्भर करता है-

IDV (इन्शुर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू)- IDV मतलब आपकी बाइक की मार्केट में कीमत। IDV जितना ज़्यादा होगा, प्रीमियम भी उतना ही ज़्यादा होगा।

बाइक की उम्र- बाइक अगर पुरानी है तो उसका IDV भी कम होता है।

मॉडल- महंगी और हाई-एंड बाइक्स का प्रीमियम ज़्यादा होता है क्योंकि उनके मेंटेनेंस और मरम्मत की लागत ज़्यादा होती है।

ऐड-ऑन- अगर आपने कोई अतिरिक्त कवरेज के लिए ऐड-ऑन जोड़े है तो प्रीमियम भी बढ़ता है।

ओन डैमेज प्रीमियम आप बाइक इंश्योरेंस के ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी पता लगा सकते है। इसका कैलकुलेशन इस तरह होता है-

OD प्रीमियम = IDV x [ प्रीमियम दर (पॉलिसीहोल्डर द्वारा निर्धारित)] + ऐड- ऑन – (डिस्काउंट और बेनेफिट)

IDV= गाड़ी का शोरूम प्राइस + एक्सेसरीज़ की कीमत – डेप्रिसिएशन

गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई कई बार जेब पर भारी पड़ती है। गाड़ी के पार्ट्स भी महंगे आते है। अगर गाड़ी चोरी ही हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे में अगर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक कानूनी आवश्यकता है लेकिन ओन डैमेज इंश्योरेंस से आपको पूरी सुरक्षा मिलती है।

अस्वीकरण: इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है।