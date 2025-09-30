UDAAN: Powering AI and technology to accelerate India's MSMEs UDAAN: AI और टेक्नॉलॉजी के सहारे से भारत के MSME को नई रफ्तार, Brand-post Hindi News - Hindustan
स्मार्ट, तेज़ और सुरक्षित विकास के जरिये छोटे व्यवसायों को नई ऊँचाइयाँ देने के लिये इंटेल समर्थित औऱ लाइव हिन्दुस्तान द्वारा प्रस्तुत DELL का राष्ट्रव्यापी अभियान।

भारत की अर्थव्यवस्था में 30% से अधिक GDP में योगदान देकर 1.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली देश भर की 7.5 करोड़ से अधिक MSMEs को आगे की प्रगति के लिए डिजिटल रूपांतरण की बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इंटेल द्वारा समर्थित और लाइव हिन्दुस्तान द्वारा प्रस्तुत, डेल का राष्ट्रव्यापी अभियान UDAAN के तहत इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के 10 शहरों में एक्सपर्ट सेशन, लाइव डेमो और प्रोफशनल मार्गदर्शन के साथ रोडशो आयोजित करने की योजना है। यह कार्यक्रम MSME को आधुनिकतम AI तकनीक अपनाने से लेकर मजबूत साइबर सुरक्षा के साथ वास्तविक उपकरण और रणनीतियाँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे अपने व्यवसाय को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकें।

UDAAN के साथ, डेल और इंटेल केवल तकनीक अपनाने में मदद नहीं कर रहे हैं बल्की वे भविष्य के लिए मजबूत MSMEs तैयार करने के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें शामिल होकर छोटे व्यवसाय अपने व्यापार को आधुनिकतम जानकारी, नेटवर्क और डिजिटल बढ़त के सहारे आगे बढ़ा सकते हैं, जो उन्हें भारत में MSMEs के विकास की कहानी में नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सक्षम बनायेंगी।

पाठक के लिए नोट: यह लेख HT ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड के लिए तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकारिता/संपादकीय भागीदारी नहीं है।

