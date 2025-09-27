UDAAN: तकनीक और सुरक्षा के साथ भारत के MSMEs को नई ऊँचाइयाँ देने की पहल

डेल और लाइव हिन्दुस्तान की पहल का उद्देश्य AI और साइबर सुरक्षा से 7.5 करोड़ MSMEs को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।

स्ट्रैपलाइन: – AI और साइबर सुरक्षा के साथ देश के 7.5 करोड़ MSMEs को सशक्त बनाने के लिये डेल और लाइव हिन्दुस्तान की राष्ट्रव्यापी पहल

भारत में 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करनेवाले 7.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने के बाबजूद कई ऐसे MSME उद्यम आज के दौर के हिसाब से डिजिटल दुनिया के अनुरूप अपने कामकाज का विस्तार करने और साइबर हमलों से डेटा सुरक्षित रखने जैसी चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं।

इन्ही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसके समाधान के मकसद से लाइव हिन्दुस्तान के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी पहल के तहत Dell द्वारा UDAAN (Unleash the Digital Advantage for Accelerated AI powered Navigation) नाम से एक रोडशो का आयोजन देश के दस शहरों में किया जा रहा है।

इंटेल IIF के फंड से संचालित इस अभियान का उद्देश्य MSME तकनीक अपनाकर और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) की संभावनाओं को समझाते हुए छोटे व्यवसायों को ऐसे उपकरण और जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे वो न केवल टिके रह सकें बल्कि डिजिटल युग में नई ऊँचाइयाँ भी हासिल कर सकें।.

AI के साथ डिजिटल सफर आसान

आमतौर पर किसी भी MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की यात्रा नवाचार और स्थानीय बाज़ार की गहरी समझ पर टिकी होती है। लेकिन बदलते दौर के साथ टेक्नोलॉजी में हो रहे नित नये बदलाव के कारण इन MSME को अक्सर कुछ बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है—जैसे बड़ी और तकनीकी रूप से मज़बूत कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, साइबर हमलों का ख़तरा और बिना अपनी पहचान खोए कारोबार को तेज़ी से बढ़ाने की मुश्किल।

इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर इनके समाधान के तौर देने के लिए UDAAN अभियान को शुरू किया गया है। यहां इस अभियान में उद्यमी एक-दूसरे से सीख सकते हैं और नई तकनीकों का उपयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के तरीके समझ सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान के सहयोग से Dell द्वारा एक राष्ट्रव्यापी पहल के तहत देश के दस शहरों में चलाये जा रहे UDAAN (Unleash the Digital Advantage for Accelerated AI powered Navigation) नाम के रोडशो का मुख्य विषय है — AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की ताक़त से उद्यमियों को रुबरु कराना। ज़्यादातर MSMEs के लिए AI अभी भी जटिल या दूर की चीज़ लग सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिये MSMEs उद्यमियों को यह समझाया जा सकेगा कि उनके व्यापार में कैसे अधिक से अधिक AI को आसानी से रोज़मर्रा के कामों में अपनाकर अपने व्यापार को औऱ बढ़ा सकते हैं।

अभियान के बारे में बताते हुये Dell कंपनी का कहना है कि यह बिलकुल वैसे ही है जैसे सोचिए अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो बाज़ार की मांग को समझकर सही फैसले लेने में मदद करे, या कोई तकनीक जो रोज़-रोज़ दोहराए जाने वाले काम अपने आप कर दे—तो आपकी टीम नई सोच और ग्राहक से जुड़ाव पर ध्यान दे सकेगी। ये कोई भविष्य की बातें नहीं हैं, बल्कि Dell के AI टूल्स से यह आज ही संभव है।

कार्यक्रम में ऐसे मास्टरक्लास होंगे जिनमें बताया जाएगा कि AI को अपनाकर कैसे उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जा सकता है और प्रतियोगिता में आगे रहा जा सकता है।

साइबर कॉन्फिडेंस और मज़बूत सुरक्षा

UDAAN रोडशो में AI के साथ-साथ साइबर सुरक्षा पर भी खास ज़ोर दिया गया है। आज की दुनिया में जहां डिजिटल खतरे बहुत तेजी से बदल रहे हैं, वहाँ मज़बूत सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। छोटे और मध्यम व्यवसायों को अक्सर साइबर अपराधी आसान निशाना मानते हैं, जो उनका डेटा चुरा सकते हैं और कामकाज में बाधा डाल सकते हैं।

इसलिए कार्यक्रम में विशेषज्ञ आसान टिप्स और ज़रूरी जानकारी देंगे—कैसे संवेदनशील डेटा की रक्षा करें, डिवाइस को सुरक्षित रखें और कर्मचारियों को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वे खतरों को पहचानकर सही ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। Dell की एडवांस और भरोसेमंद सुरक्षा सुविधाओं को भी दिखाया जाएगा, जिससे यह साबित होगा कि छोटे व्यवसाय भी बड़ी कंपनियों जितनी मज़बूत सुरक्षा पा सकते हैं और बिना डर के आगे बढ़ सकते हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर देश के दस शहरों में होने वाला यह रोडशो MSMEs के लिए खास और रोचक अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। हर सत्र में विशेषज्ञों की बातें, लाइव डेमो और वन-ऑन-वन सलाह का मौका मिलेगा। यह एक अनोखा अवसर है जहां छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के नेता उद्योग के अनुभवी लोगों से सुन सकेंगे और अपनी कारोबारी चुनौतियों के लिए व्यक्तिगत सुझाव भी पा सकेंगे।

UDAAN एक ऐसा मंच भी देता है जहां अलग-अलग क्षेत्रों के MSMEs आपस में मिलकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, एक-दूसरे से सीख सकते हैं और आगे के लिए मज़बूत रिश्ते बना सकते हैं। यहाँ से आपको यह सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे तकनीक को अपने कारोबार की तरक्की का इंजन बनाया जाए और साथ ही Dell की विशेषज्ञ टीम से खास मदद पाने का लाभ भी मिलेगा।

तो क्या आप भारत की SMB ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने व्यवसाय को डिजिटल युग में उड़ान देने के लिए तैयार हैं? अभी रजिस्टर करें और अपने व्यवसाय को दें वह UDAAN, जिसकी उसे ज़रूरत है।

