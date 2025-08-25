Transforming home healthcare: How Healthy Jeena Sikho is revolutionising Indias home healthcare ecosystem घर बैठे स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव: ‘हेल्दी जीना सीखो’ कैसे भारत के होम हेल्थकेयर इकोसिस्टम में क्रांति ला रहा है, Brand-post Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsब्रांड पोस्ट न्यूज़Transforming home healthcare: How Healthy Jeena Sikho is revolutionising Indias home healthcare ecosystem

घर बैठे स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव: ‘हेल्दी जीना सीखो’ कैसे भारत के होम हेल्थकेयर इकोसिस्टम में क्रांति ला रहा है

बोर्डरूम से लेकर मरीजों की देखभाल तक, दो सोचने वाले नेता अब तक 1 लाख से ज़्यादा भारतीय परिवारों को हेल्थकेयर पहुँचाकर देश की साँस लेने से जुड़ी छिपी हुई समस्या को हल कर रहे हैं।

Brand PostMon, 25 Aug 2025 07:59 PM
share Share
Follow Us on
घर बैठे स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव: ‘हेल्दी जीना सीखो’ कैसे भारत के होम हेल्थकेयर इकोसिस्टम में क्रांति ला रहा है

वह सफर जिसने सब कुछ बदल दिया

भारत के अस्पतालों के गलियारों में दो बड़े कॉर्पोरेट नेता अचानक खुद को एक्जीक्यूटिव नहीं, बल्कि देखभाल करने वाले की भूमिका में पाते हैं। स्पाइस ग्रुप के ग्लोबल सीईओ साकेत अग्रवाल और एक प्रमुख रेलवे बीपीओ कंपनी के सीईओ व ग्रुप सीटीओ जतिंदर वर्मा ने महसूस किया कि जब भारत की कमजोर हेल्थ केयर व्यवस्था की सच्चाई सामने आती है, तो बोर्डरूम की जीतें भी बेमानी लगने लगती हैं।

साकेत अग्रवाल को यह एहसास तब हुआ जब उन्होंने अपनी माँ की पार्किंसन बीमारी और छह सर्जरी के दौरान सालों तक उनकी देखभाल की। वहीं, जतिंदर वर्मा के लिए यह सच तब सामने आया जब उन्होंने अपनी माँ को कैंसर के कारण खो दिया और घर पर हेल्थ केयर सपोर्ट की भारी कमी को अपनी आँखों से देखा। इन व्यक्तिगत अनुभवों ने दोनों को यह साफ समझा दिया कि भारत का असली हेल्थकेयर संकट अस्पतालों में नहीं, बल्कि उन लाखों घरों में है जहां परिवारों के पास न सही उपकरण हैं, न पर्याप्त मदद, और न ही इलाज की बुनियादी जानकारी।

अग्रवाल कहते हैं, “हमें एहसास हुआ कि अस्पताल से छुट्टी मिलने और घर पर पूरी तरह ठीक होने के बीच एक बड़ा खालीपन रह जाता है। इसी बीच लोग अपनी इज़्ज़त और आत्मसम्मान खो बैठते हैं। परिवारों को मजबूरी में या तो भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है या फिर सही देखभाल से समझौता करना पड़ता है, और सच कहें तो, किसी के लिए भी यह कोई सही विकल्प नहीं हो सकता।

यही एहसास आगे चलकर ‘हेल्दी जीना सिखो (HJS)’ की नींव बना। जो एक निजी मिशन के रूप में शुरू हुआ था, वह आज लाखों परिवारों की उम्मीद और सहारा बन चुका है। HJS सिर्फ़ एक हेल्थकेयर इक्विपमेंट प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि उन परिवारों का साथी है जो मुश्किल वक्त में भरोसेमंद मदद ढूंढते हैं। आज यह कंपनी 15 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों के साथ खड़ी है, 4.9 स्टार गूगल रेटिंग और हर साल 70% की तेज़ी से बढ़त इस बात का सबूत है कि लोगों ने इसे अपने परिवार की देखभाल का हिस्सा मान लिया है।

इनोवेशन से बदलती स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर

“HJS की खासियत सिर्फ़ उनका काम नहीं, बल्कि लोगों की परेशानियों को दिल से समझने का उनका नजरिया है। जहां ज्यादातर मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियाँ सिर्फ़ बिक्री पर ध्यान देती हैं, वहीं HJS ने सोचा कि परिवारों की असल जरूरत क्या है। सच तो यह है कि अधिकांश परिवारों को मेडिकल इक्विपमेंट हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ महीनों, अक्सर 2 से 4 महीने के लिए ही चाहिए होता है। इसी समझ से उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया, जो परिवारों को सुकून भी देता है और आर्थिक बोझ से बचाता है।

जतिंदर वर्मा बताते हैं, “जब आपके पिताजी का ऑपरेशन होता है और उन्हें अस्पताल जैसा बेड घर पर चाहिए, तो उसे जिंदगी भर के लिए खरीदने की जरूरत नहीं होती। वह सिर्फ़ रिकवरी के समय के लिए चाहिए होता है।” वे आगे कहते हैं, “हमने यही सोचा कि क्यों न वही बेड या उपकरण किराये पर, उनकी असली कीमत के केवल 10% पर उपलब्ध कराए जाएँ। इससे इलाज भी सस्ता हुआ और परिवारों की इज़्ज़त भी बनी रही।”

यह रेंटल-फर्स्ट सोच भारत की हेल्थकेयर इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नया रास्ता बन गई। आज HJS हर महीने 2000 से ज़्यादा ऑर्डर पूरे करता है। लेकिन असली असर रिकवरी रिज़ल्ट्स में दिखता है: HJS का उपकरण इस्तेमाल करने वाले परिवारों में मरीजों की रिकवरी 30% बेहतर पाई गई, और औसत रिकवरी का समय 6 महीने से घटकर 4 महीने से भी कम हो गया (20,000 परिवारों के डेटा के आधार पर)।

घर बैठे आईसीयू - एक नई उम्मीद

“HJS का सबसे बड़ा असर शायद आईसीयू बेड की उपलब्धता में दिखता है। जब कंपनी ने शुरुआत की, उस समय आईसीयू बेड का किराया करीब 15,000 रुपये प्रतिमाह था और ज़रूरत पड़ने पर भी ये अक्सर उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन ऑपरेशनल कुशलता और स्मार्ट स्टॉक मैनेजमेंट के ज़रिए HJS ने वही आईसीयू बेड केवल 7,500 रुपये प्रति माह पर उपलब्ध कराना शुरू किया, यानी आधी कीमत में। इस बदलाव ने हजारों परिवारों के लिए घर पर क्रिटिकल केयर को संभव बना दिया, जो पहले महंगे दामों की वजह से इससे वंचित थे।

कंपनी का इनोवेशन यहीं नहीं रुका। HJS ने जापान के Paramount Beds जिन्हें अस्पतालों का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, को अपने रेंटल मॉडल के जरिए सीधे लोगों के घरों तक पहुँचाया। इससे मरीजों को घर बैठे ही हॉस्पिटल-क्वालिटी टेक्नोलॉजी और सुविधा मिल सकी।

आज HJS के पास 2,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल बेड हैं, जिनमें से 1,000 परिवार किराये पर इस्तेमाल कर रहे हैं और 1,000 पहले ही बेचे जा चुके हैं। यह सिर्फ़ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन हजारों परिवारों की कहानियाँ हैं जिनके लिए घर पर इलाज अब एक हकीकत बन गया है।

घर बैठे आईसीयू - एक नई उम्मीद

व्हीलचेयर से आगे: HJS ने लौटाई चलने-फिरने की आज़ादी

HJS का मक़सद सिर्फ़ अस्पताल बेड तक सीमित नहीं है। उनका असली सपना है हर इंसान को इज़्ज़त और आत्मनिर्भरता देना। इसी सोच से उन्होंने मोबिलिटी सॉल्यूशन्स शुरू किए, जो भारत के बुजुर्गों और चलने-फिरने में कठिनाई झेल रहे लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आए।

अब व्हीलचेयर सिर्फ़ सहारे का साधन नहीं, बल्कि आज़ादी का ज़रिया बन चुकी है।

सोचिए, 78 साल के राजेश कुमार जी, दिल्ली में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन वे पार्किंसन से जूझ रहे थे। परिवार ने मान लिया था कि शादी के पंडाल की ऊबड़-खाबड़ ज़मीन के चलते वे सिर्फ़ वीडियो कॉल पर ही रस्में देख पाएंगे।

लेकिन तभी HJS की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर रेंटल सर्विस आई।
राजेश जी न सिर्फ़ शादी में पहुँचे, बल्कि डांस फ्लोर पर अपने बच्चों के साथ नाचे भी।

उनके बेटे अमित की आँखों में आँसू थे। उन्होंने कहा:
"कई सालों बाद पहली बार मेरे पिताजी सिर्फ़ मौजूद नहीं थे, बल्कि जश्न का हिस्सा थे। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ने उन्हें आज़ादी दी, और उस आज़ादी ने हमें हमारा पिता लौटा दिया।"

भारत की चुनौतियों को आसान बनाती नई उम्मीद

भारत में लाखों बुजुर्ग और मरीज बिना लिफ्ट वाली इमारतों में रहते हैं। उनके लिए हर मंज़िल चढ़ना थकान, दर्द और कभी-कभी बेबसी का कारण बन जाता है। HJS ने इस चुनौती को समझा और एक ऐसा समाधान दिया जिसने जिंदगी बदल दी, इलेक्ट्रिक स्टेयर-क्लाइंबिंग व्हीलचेयर। अब जहाँ पहले सीढ़ियाँ चढ़ना एक बड़ी मुश्किल थी, वहीं आज वही सफ़र सिर्फ़ दो मिनट की आरामदायक और गरिमामयी सवारी बन गया है।

HJS की मोबिलिटी सॉल्यूशन्स का मक़सद सिर्फ़ चलने-फिरने में मदद करना नहीं, बल्कि लोगों को इज़्ज़त और आत्मनिर्भरता लौटाना है।

उनकी पूरी रेंज में शामिल हैं:

  • इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर - किराये पर सिर्फ़ ₹6,500/माह से, जबकि खरीदने पर ₹80,000+ खर्च आते हैं।
  • सेरेब्रल पाल्सी व्हीलचेयर - जिन्हें डॉक्टर और थेरेपिस्ट की सलाह से खास तौर पर तैयार किया गया है।
  • बारीएट्रिक व्हीलचेयर - बड़े साइज वाले लोगों के लिए, ताकि उनकी मोबिलिटी भी गरिमापूर्ण हो।
  • ट्रांसफ़र व्हीलचेयर - हाइड्रोलिक सपोर्ट के साथ, ताकि बिस्तर पर पड़े मरीज को आसानी से उठाया और शिफ्ट किया जा सके।
  • स्टैंडिंग इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर – जिससे लोग फिर से खड़े होकर आँख-से-आँख मिलाकर बात कर सकें और आत्मविश्वास महसूस कर सकें।

भारत के रेस्पिरेटरी संकट से मुकाबला

मोबिलिटी और अस्पताल बेड की सुविधाओं को आसान बनाने के बाद, HJS ने एक और बड़ी कमी पर ध्यान दिया, भारत का गंभीर लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया गया रेस्पिरेटरी संकट

सोचिए, आज भी 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय स्लीप एपनिया से जूझ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 80-90% लोगों का कभी डायग्नोसिस ही नहीं होता।

कुछ सच्चाइयाँ दिल दहला देने वाली हैं:

  • प्रभावित लोगों में से केवल 2-4% ही डॉक्टर तक पहुँच पाते हैं।
  • अस्पतालों में स्लीप स्टडी टेस्ट का खर्च ₹15,000-₹25,000 है, जो ज्यादातर परिवारों की पहुँच से बाहर है।
  • बिना इलाज के स्लीप एपनिया से हाइपरटेंशन का ख़तरा 2-3 गुना, टाइप-2 डायबिटीज़ का खतरा 70% मरीजों में और स्ट्रोक का खतरा 2-4 गुना तक बढ़ जाता है।

लेकिन HJS ने इस दीवार को तोड़ दिया। लेकर आए भारत का पहला सिर्फ़ ₹999 वाला घर पर स्लीप स्टडी टेस्ट। अब मरीजों को महंगे और डराने वाले अस्पताल में रात गुजारने की ज़रूरत नहीं। वे अपने ही बिस्तर पर सोते हुए, प्रोफेशनल और भरोसेमंद डायग्नोसिस पा सकते हैं।

यह सिर्फ़ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि लोगों और सही इलाज के बीच खड़ी सालों पुरानी रुकावट को हटाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था।

एक नई शुरुआत की कहानी

दिल्ली की 52 साल की प्रिया को कई सालों से लगातार सिरदर्द और चिड़चिड़ापन रहता था। परिवार ने इसे आम समस्या समझ कर कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उनकी बेटी को लगा कि मामला सिर्फ़ थकान का नहीं है। उसने माँ को समझाया और HJS का सिर्फ़ ₹999 वाला स्लीप स्टडी टेस्ट करवाने का फैसला किया।

रिपोर्ट आने के बाद साफ़ हो गया कि प्रिया को गंभीर OSA है। HJS ने तुरंत कदम उठाए—सिर्फ़ 48 घंटे में उन्हें CPAP मशीन, सही साइज का मास्क और उसका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे दी गई।

नतीजा हैरान करने वाला था, केवल तीन महीनों में प्रिया का ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया, नींद गहरी और सुकून भरी होने लगी, और उन्होंने खुद महसूस किया कि जैसे उनकी उम्र कई साल पीछे चली गई हो।

टेक्नोलॉजी से बनी भरोसेमंद और पारदर्शी सेवा

जहाँ कंपनी के फाउंडर्स की कहानी बहुत निजी है, वहीं काम करने का तरीका पूरी तरह डेटा और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। HJS ने भारत का सबसे आधुनिक होम हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है, जिसने इस इंडस्ट्री में पहली बार इतनी पारदर्शिता दी है, जहाँ अब तक ज्यादातर काम सिर्फ़ नकद पर होता था।

इस क्षेत्र में कुछ संगठित कंपनियों में से एक होने के नाते HJS ग्राहकों को सीधे Zoho Books पोर्टल पर एक्सेस देता है, जहाँ 24/7 हर लेन-देन और सर्विस हिस्ट्री देखी जा सकती है। साथ ही, उनकी गहरी WhatsApp इंटीग्रेशन डिलीवरी अपडेट से लेकर बिल और रिन्यूअल रिमाइंडर तक सब कुछ संभालती है, यानी जानकारी वहीं मिलती है जहां परिवार पहले से एक्टिव रहते हैं।

कंपनी हर तरह के उपकरण का बैकअप यूनिट रखती है, ताकि इमरजेंसी में तुरंत रिप्लेसमेंट भेजा जा सके। अगर रात के बारह बजे भी कोई मशीन खराब हो जाए, तो HJS कुछ घंटों में नई मशीन पहुँचा सकता है। अग्रवाल कहते हैं, “हमारा बैकअप स्टॉक सिर्फ़ बीमा नहीं है, यह वादा है कि किसी भी मरीज की रिकवरी बीच में कभी नहीं रुकेगी।”

घर से बाहर भी आसान हेल्थकेयर का दायरा

HJS का असर सिर्फ़ परिवारों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी अलग-अलग सेक्टर्स में भी एक्सेसिबिलिटी (सुविधाजनक पहुंच) बढ़ा रही है, ताकि दिव्यांग लोगों (PWD) के लिए नियम और नीतियों के तहत बराबरी का माहौल बन सके। इसमें शामिल हैं:

  • शैक्षणिक संस्थान (IIT, ISB जैसे)
  • होटल और बैंक्वेट हॉल
  • शॉपिंग मॉल
  • गेटेड कम्युनिटीज़
  • खेल सुविधाएँ (जैसे क्रिकेट ग्राउंड पर घायल कोच को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से मदद देना)

ग्राहकों की सफलता से मिली असली पहचान

HJS की असली कामयाबी उनके ग्राहकों के व्यवहार में दिखती है। कंपनी का रेफरल रेट 35% है, यानि हर तीन में से एक परिवार, जिनको सेवा मिली है, वह दूसरों को भी इसे इस्तेमाल करने की सलाह देता है।

वर्मा कहते हैं, “हेल्थकेयर में 35% रेफरल रेट कमाल है। इसका मतलब है कि मुश्किल समय में भी परिवार हम पर इतना भरोसा करते हैं कि हमें अपने करीबियों को सुझाते हैं।”

यह भरोसा HJS की गूगल रेटिंग में भी नज़र आता है। कंपनी को अपने सभी शहरों में 99% पॉजिटिव रेटिंग मिली है, चाहे बड़े मेट्रो शहर हों या टियर-2 शहर, सेवा की क्वालिटी हर जगह एक जैसी रही है।

बदलते भारत की नई ज़रूरतों का साथी: HJS

2050 तक देश में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ऐसे समय में जब अस्पताल का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लंबे समय तक भर्ती रहना हर परिवार के लिए मुश्किल बन गया है। वर्मा कहते हैं, “हम ऐसे दौर में हैं जहाँ बदलती आबादी और आर्थिक मजबूरी, दोनों हमें घर पर हेल्थकेयर को नई दिशा देने का अवसर देते हैं।”

इस बदलाव का असर सिर्फ़ आर्थिक नहीं, बल्कि गहरा सामाजिक भी है। HJS ने घर पर रिकवरी को आसान बनाकर न केवल परिवारों को राहत दी, बल्कि अस्पतालों का बोझ भी हल्का किया। खासकर कोविड-19 की लहरों के दौरान, जब उनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हज़ारों परिवारों के लिए घर पर ही ज़िंदगी का सहारा बने।

धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता सफ़र

HJS की सबसे बड़ी ताक़त यह है कि वह पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड है और फिर भी लगातार मुनाफ़े में काम कर रही है। यह दिखाता है कि फाउंडर्स का ध्यान सिर्फ़ तेज़ी से बढ़ने पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली असली वैल्यू बनाने पर है। वर्मा कहते हैं, “हमारी हर कमाई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने से आती है, न कि किसी फाइनेंशियल ट्रिक से।”

यही वजह है कि कंपनी ने ResMed, Philips, Paramount, Karma और Esleh जैसे भरोसेमंद प्रीमियम ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है, ताकि हर प्रोडक्ट हॉस्पिटल-लेवल क्वालिटी पर खरा उतरे।

साथ ही, चंडीगढ़ के डेहरा बसेसी में बना उनका आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नई उम्मीदें जगाता है। यहाँ से निकले इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर बेड सीधे घर के साधारण बेड पर लगाए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ़ बड़े शहरों में स्पेस की समस्या हल होती है, बल्कि परिवार के लोग अपने प्रियजनों को घर पर ही सुरक्षित और आरामदायक देखभाल दे पाते हैं।

हेल्थकेयर में इज़्ज़त और देखभाल का वादा

आगे की सोच में फाउंडर्स का सपना है कि HJS सिर्फ़ एक सर्विस देने वाली कंपनी न रहकर पूरे देश में हेल्थकेयर में इज़्ज़त और देखभाल का एक बड़ा आंदोलन बने। इसमें सरकार से पॉलिसी बदलने की कोशिश, इंडस्ट्री में नए नियम बनाने और भारत के बड़े शहरों में अपनी सेवाएँ फैलाने की योजना शामिल है।

अग्रवाल कहते हैं, “हम सिर्फ़ बिज़नेस नहीं बना रहे, हम एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जहाँ बुजुर्ग लोग घर पर इज़्ज़त और सहूलियत के साथ जी सकें। भारत को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो होम हेल्थकेयर में गरिमा की आवाज़ उठाए, और हम वही बनना चाहते हैं।”

सस्ते ICU बेड से लेकर नई मोबिलिटी सॉल्यूशन्स और रेस्पिरेटरी केयर तक, HJS भारत में ऐसे उद्यम का मॉडल है जिसका मक़सद सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज की मदद भी है। फाउंडर्स का कॉर्पोरेट सफलता से सामाजिक असर तक का सफ़र यह दिखाता है कि बिज़नेस और समाज का भला, दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

अग्रवाल कहते हैं, “हम अपनी सफलता सिर्फ़ कमाई या ग्रोथ से नहीं मापते, बल्कि उन परिवारों से मापते हैं जिन्हें अपने अपनों की देखभाल और पैसे बचाने में से किसी एक को चुनना नहीं पड़ा।”

जैसे-जैसे भारत की बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी और हेल्थकेयर सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा, वैसे-वैसे HJS जैसी कंपनियां समाधान बनेंगी, जहाँ इंसान की गरिमा और बिज़नेस की कुशलता, दोनों का ध्यान रखा जाएगा।

अग्रवाल और वर्मा के लिए अब बोर्डरूम की पुरानी ज़िंदगी पीछे छूट चुकी है। आज उनकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि कितने मरीज जल्दी ठीक हुए, कितने परिवार संतुष्ट हैं और हज़ारों घरों में चल रही CPAP मशीनों की धीमी गुनगुनाहट, जो सेहत, इज़्ज़त और उम्मीद की नई धुन बनाती है।

मोबिलिटी सिर्फ़ पहियों की नहीं, यह आज़ादी और इज़्ज़त की है। हेल्थकेयर सिर्फ़ इलाज की नहीं, यह ज़िंदगी को फिर से सामान्य बनाने की है, एक परिवार से शुरू होकर पूरे समाज तक।

अगर आप मीडिया इनक्वायरी, इंटरव्यू या किसी कोलैबोरेशन के लिए Healthy Jeena Sikho के फाउंडर्स साकेत अग्रवाल और जतिंदर वर्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो बेझिझक यहां संपर्क करें। हमें खुशी होगी आपकी बात सुनने और साथ मिलकर नए मौके तलाशने की।

📧 ईमेल: info@healthyjeenasikho.com
🌐 वेबसाइट:www.healthyjeenasikho.com
📱 24/7 हेल्पलाइन उपलब्ध

अस्वीकरण: इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है।

Want to get your story featured as above? click here!

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।