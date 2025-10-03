TMU Chancellor Suresh Jain honored with Jain Samaj Ratna Alankaran in Mumbai टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन मुंबई में जैन समाज रत्न अलंकरण से सम्मानित, Brand-post Hindi News - Hindustan
टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन मुंबई में जैन समाज रत्न अलंकरण से सम्मानित

 तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी (टीएमयू), मुरादाबाद के कुलाधिपति एवं संस्थापक श्री सुरेश जैन को उनके उत्कृष्ट शैक्षिक योगदान और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए ‘जैन समाज रत्न अलंकरण’ से विभूषित किया गया।

Brand PostFri, 3 Oct 2025 07:55 PM
दिगंबर एवं श्वेतांबर समाज की बहुप्रतिष्ठित संस्था भारत जैन महामंडल द्वारा 28 सितम्बर 2025 को आयोजित सामूहिक क्षमापना–विश्व मैत्री समारोह इस बार भव्यता और गरिमा का प्रतीक बना। समारोह में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी (टीएमयू), मुरादाबाद के कुलाधिपति एवं संस्थापक श्री सुरेश जैन को उनके उत्कृष्ट शैक्षिक योगदान और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए ‘जैन समाज रत्न अलंकरण’ से विभूषित किया गया।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया उपस्थित रहे। उन्होंने श्री जैन को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री सुरेश जैन ने शिक्षा जगत में उच्च आदर्श स्थापित करते हुए हजारों युवाओं को नई दिशा दी है। उनका कार्य न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। सम्मान समारोह में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर, राज्यसभा सदस्य श्री मिलिंद देवरा, महाराष्ट्र सरकार के केबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा, भारत जैन महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीसी डांगी, टीएमयू मुरादाबाद के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर श्री अक्षत जैन सहित जैन समाज के साधु–संतों और बडी सुंख्या में गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में राज्यपाल श्री कटारिया ने कहा कि क्षमापना का यह पर्व आत्मशुद्धि, करुणा और समभाव का संदेश लेकर आता है। ऐसे अवसरों पर समाज में आपसी मैत्री और सौहार्द की भावना और भी मजबूत होती है। समारोह का समापन ‘मिच्छामि दुक्कड़म’ के सामूहिक उच्चारण के साथ किया गया। गौरतलब है कि भारत जैन महामंडल की स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी और यह संस्था जैन समाज के सामाजिक एवं धार्मिक उत्थान के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करती आ रही है।

इस वर्ष टीएमयू के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन के अलावा महाराष्ट्र की प्रसिद्ध योगगुरू हंसाजी योगेन्द्र, दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हितेश जैन, उद्योगपति श्री सुरेन्द्र बोरड़ पटावरी और श्री सुनील जी सिंधी को भी ‘जैन समाज रत्न अलंकरण’ से अलंकृत किया गया।

श्री सुरेश जैन के इस सम्मान से टीएमयू परिवार और मुरादाबाद नगर में हर्ष और गर्व की लहर है।

अस्वीकरण : इस लेख में किए गए दावों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/ संस्थान की है।

