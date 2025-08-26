The base of excellent healthcare in Purvanchal for 39 years Apex Super Speciality Hospital and Post Graduate Institute 39 वर्षों से पूर्वांचल की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा का आधार : एपेक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, Brand-post Hindi News - Hindustan
39 वर्षों से पूर्वांचल की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा का आधार : एपेक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

वाराणसी के भिखारीपुर स्थित एपेक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ने अपने 39 वर्षों की यात्रा में पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

39 वर्षों से पूर्वांचल की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा का आधार : एपेक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

वाराणसी के भिखारीपुर स्थित एपेक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ने अपने 39 वर्षों की यात्रा में पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अत्याधुनिक संसाधन, उन्नत तकनीक, अनुभवी चिकित्सक और मरीजों के प्रति संवेदनशील सेवा भावना इन सभी के समन्वय ने एपेक्स को क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का एक मजबूत स्तंभ बना दिया है।

यह संस्थान निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 20 मिनट 7 सेकंड में सबसे तेज घुटना प्रत्यारोपण का विश्व रिकॉर्ड इसके चिकित्सा कौशल का प्रमाण है। साथ ही, एशिया रिकॉर्ड में भी कई उपलब्धियां दर्ज हैं मसलन, एक दिन में 14 रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण, आधुनिकतम IGRT रेडिएशन तकनीक से 175 कैंसर मरीजों का एक दिन में इलाज और एक दिन में 104 कैंसर मरीजों का रिहैबिलिटेशन।

एपेक्स की प्रमुख उपलब्धियां और विशेषताएं

*पूर्वांचल का सबसे पुराना ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, 2500+ रोबोटिक सर्जरी का अनुभव

*उत्तर प्रदेश का पहला और एकमात्र एडवांस स्पाइन सर्जरी सेंटर, सीटी *ओ-आर्म कंप्यूटर नेवीगेशन और इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनीटरिंग सुविधा के साथ

*उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक अरथ्रोस्कोपिक सर्जरी सेंटर

*देश का एकमात्र कैंसर रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसमें कोल्ड क्रायोथेरेपी और फोटोबायो मॉडुलेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध

*उत्कृष्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर उत्तर प्रदेश का प्रथम गामा स्कैन एवं प्राइवेट PET CT स्कैन सेंटर

*पूर्वांचल का प्रथम प्राइवेट कैंसर संस्थान, कैंसर सिंकाई, कीमो, ब्रेकी, टार्गेटेड, इम्यूनो, हार्मोनल थेरेपी, सर्जरी और जांच की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ

*उत्कृष्ट प्राइवेट डायलिसिस सेंटर

*पूर्वांचल का सबसे बड़ा, पूर्णतः एनएबीएच प्रमाणित डायग्नोस्टिक सेंटर, पूर्णतः ऑटोमेटेड एनएबीएल, आईसीएमआर प्रमाणित एवं आईएलएसी-एमआरए मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी

*100 बेड का लेवल-4 आईसीयू (मेडिकल, सर्जिकल, कार्डियक, बर्न, नवजात एवं पीडियाट्रिक)

*पूर्वांचल का प्रथम 4K अल्ट्रा हाई डेफिनिशन वाई-फाई लैप्रोस्कोपी सेंटर

*पहला प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर

*कटी खून की नलियों की सर्जरी में विशेष दक्षता

*उत्तर प्रदेश का सबसे एडवांस लेजर प्रोस्टेट सर्जरी सिस्टम

*उत्कृष्ट किडनी, लिवर एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर

एपेक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध विशेष सेवाएं

* NABH, NABL, AERB, ICMR & ISO सर्टिफाइड डिजिटल डायग्नॉस्टिक एवं सुपरस्पेशलिटी लैबोरेट्रीज

*24 घंटे सम्पूर्ण डायग्नॉस्टिक सेंटर – हेल्थ सिटी 3T-MRI, हेल्थ बॉडी 384 स्लाइस CT स्कैन, डिजिटल एक्स-रे, डेंटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, फाइब्रोस्कैन, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी

*ट्रांसप्लांट पैरामर्श एवं सर्जरी – किडनी, लिवर, बोन मैरो

*24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रॉमा – डायलिसिस, ब्लड सेंटर, फार्मेसी, एम्बुलेंस सेवा, अत्याधुनिक लेवल-4 ICU, CCU, SICU, MICU, NICU, PICU, Burn ICU

*आयुष्मान भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना (आयुष्मान कार्ड), केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), मुख्यमंत्री/सांसद/विधायक राहत कोष, विभिन्न विभागों द्वारा निःशुल्क तथा रियायती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध – टेलीफोन, पावर कॉरपोरेशन, रेलवे, एनएचएआई, बीएसएनएल, बीएचयू आदि।

कैंसर विभाग में उपलब्ध सुविधाएं

IGRT, IMRT, ब्रेकीथेरेपी, हाई डोज रेडिएशन (SRT), कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टार्गेटेड थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मायलोमा), हीमोफीलिया, PET CT, बायोप्सी, मैमोग्राफी, गामा स्कैन और एकमात्र कैंसर रिहैब क्लिनिक, जिसमें फिजिकल, स्पीच और मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध है।

लगातार तकनीकी नवाचार, उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, एपेक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आज पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवा की उत्कृष्टता का प्रतीक बन चुका है जहां इलाज के साथ-साथ विश्वास और उम्मीद भी मिलती है।

एक ही छत के नीचे संपूर्ण सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं

अस्थि रोग एवं स्पाइन विभाग में रोबोटिक घुटना/कूल्हा प्रत्यारोपण, माइक्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी (ACL/PCL), बच्चों के अस्थि रोग, टेढ़ी रीढ़, जोड़ रोग, गठिया, रूमेटोलॉजी, एडवांस्ड फिजिकल थेरेपी, कटे अंगों का पुनर्निर्माण, दुर्घटना चिकित्सा और पॉली ट्रॉमा का उपचार उपलब्ध है।

