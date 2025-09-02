Sun Crypto launched the magic of Web3 world of fifty thousand tokens at your fingertips with just one click ​​SunCrypto ने लॉन्च किया Web3 का जादू: एक क्लिक में 50,000 टोकन की दुनिया आपके हाथ में, Brand-post Hindi News - Hindustan
SunCrypto ने एक बिलकुल नया Web3 Wallet पेश किया, जिससे उनके 25 लाख से ज़्यादा यूज़र्स को एक साथ 50000 से भी ज़्यादा डी-सेंट्रलाइज्ड टोकन तक पहुँच मिल गई।

Brand PostTue, 2 Sep 2025 04:51 PM
कल्पना कीजिए, एक ही ऐप में आपकी पुरानी और नई क्रिप्टो दुनिया मिल जाए? अगस्त 2025 को भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म SunCrypto ने यही कमाल कर दिखाया! उन्होंने अपने ऐप में एक बिलकुल नया Web3 Wallet पेश किया, जिससे उनके 25 लाख से ज़्यादा यूज़र्स को एक साथ 50,000 से भी ज़्यादा डी-सेंट्रलाइज्ड टोकन तक पहुँच मिल गई। और सबसे अच्छी बात? यह सब भारतीय रुपये (INR) की सुविधा के साथ हो रहा है!

SunCrypto के को-फाउंडर और सीईओ, Umesh Kumar, ने इस लॉन्च को गेम-चेंजर बताया। उनके अनुसार, यह नया फीचर Web3 की कॉम्प्लेक्स दुनिया को हर भारतीय के लिए बेहद आसान बना देगा।

Web3 Wallet - एक क्लिक में खुलती है नई दुनिया

यह नया Web3 Mode उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो उन टोकन में निवेश करना चाहते हैं जो अभी तक किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुए हैं। यह आपको डिजिटल एसेट्स की एक ज़्यादा बड़ी और गतिशील दुनिया से जुड़ने का मौका देता है।

Umesh Kumar ने एक इंटरव्यू में बताया, "हमारी टीम का सपना Web3 की गहराई में जाना था। हम हर भारतीय के लिए क्रिप्टो और Web3 को आसान बनाना चाहते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसी कॉम्प्लेक्स आर्डर दे पाते हैं।"

इस जादुई एकीकरण को सनक्रिप्टो की अपनी इन-हाउस डेवलपमेंट टीम ने तैयार किया है। जहां पहले Web3 से जुड़ने के लिए 10 मुश्किल स्टेप्स लगते थे, वहीं अब यह सिर्फ़ एक क्लिक में हो जाता है। "हमें इसे बनाने में 3 महीने लगे, और अब हम इसे ऐप के पीछे की दुनिया में सुचारू रूप से चला रहे हैं।"

DeFi का रहस्य: ऑटोमेशन की शक्ति

Umesh Kumar ने एक दिलचस्प बात भी समझाई। उन्होंने बताया कि बड़े-से-बड़े सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, केवल कुछ सौ या हज़ार टोकन ही संभाल पाते हैं क्योंकि हर टोकन की लिक्विडिटी और ट्रेडिंग को मैन्युअल रूप से मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है।

उन्होंने कहा, "लेकिन डी-सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) की असली खूबसूरती यही है कि इसे मैन्युअल रूप से मैनेज नहीं करना पड़ता। यह सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अपने आप चलता है।"

इस नए फीचर के साथ, उपयोगकर्ता Base, Solana, Binance Smart Chain, Polygon जैसे बड़े और उभरते हुए ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के नए और लॉन्च से पहले वाले टोकन तक पहुँच सकते हैं।

पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स का तड़का!

उपयोगकर्ता अब SunCrypto ऐप का उपयोग करके ETH, MATIC, USDT, USDC जैसे मुख्य टोकन INR में खरीद सकते हैं, और फिर उन्हें Web3 मोड वॉलेट में भेजकर Web3 के अंदर दूसरी संपत्तियां खरीद सकते हैं।

इतना ही नहीं, SunCrypto ने डिपाजिट और विथड्रा की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है, जिससे उपयोगकर्ता अपने पारंपरिक SunCrypto Wallet और Web3 मोड के बीच आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।

कंपनी ने एक और धमाकेदार घोषणा की है: उपयोगकर्ता अपने लेनदेन इतिहास के आधार पर एयरड्रॉप पॉइंट्स भी अर्जित कर सकेंगे। Web3 मोड में हर इंटरैक्शन के लिए निवेशकों को "Sun Alpha Points" मिलेंगे, जो उनके ट्रेडिंग अनुभव को और भी रोमांचक बना देंगे।

यह सब इस महीने की शुरुआत में सनक्रिप्टो द्वारा HNIs (उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों) और संस्थागत निवेशकों के लिए लॉन्च की गई Over-the-Counter (OTC) Trading Desk के बाद हुआ है। इस नई सेवा के साथ, सनक्रिप्टो का लक्ष्य 2025 के अंत तक 100 मिलियन डॉलर का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) हासिल करना है।

अस्वीकरण:पाठकों को सलाह दी जाती है कि क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और इनमें महत्वपूर्ण जोखिम शामिल हैं। ऐसे लेन-देन से होने वाले नुकसान के लिए कोई विनियामक उपाय नहीं हो सकता है।

हिंदुस्तान टाइम्स/HTDS किसी भी तरह से लेख, विज्ञापन की सामग्री, जिसमें व्यक्त किए गए विचार, राय, घोषणाएँ, घोषणाएँ या पुष्टि शामिल हैं, के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा और किसी भी कानूनी कार्रवाई या लागू करने योग्य दावों से मुक्त है। यह सामग्री केवल सूचनात्मक और जागरूकता उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है।

