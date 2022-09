फिनोलेक्स के संस्थापक स्वर्गीय श्री प्रल्हाद पी. छाबरिया के जीवन से प्रेरित शॉर्ट फिल्म 'प्रल्हाद' के यूट्यूब पर पूरे हुए 5 मिलियन व्यूज़

1 सितंबर, 2022 को YouTube चैनल हमारा मूवी ने एक शॉर्ट फिल्म ' प्रल्हाद ' रिलीज़ की, जो फिनोलेक्स के संस्थापक स्वर्गीय श्री प्रल्हाद पी. छाबरिया के जीवन से प्रेरित है। शॉर्ट फिल्म रिलीज़ के बाद से ही धमाल मचा रहीं है, अबतक फिल्म को 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा हैं। फिल्म की घटनाएँ उनकी आत्मकथा 'There's No Such Thing as a Self-Made Man' से ली गई हैं और फिल्म की कहानी सयान मुखर्जी ने लिखी है। फिनोलेक्स ग्रुप के समर्थन से Schbang Motion Pictures ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। लाखों में एक फेम ऋत्विक सहोर फिल्म के मुख्य पात्र हैं जो स्वर्गीय श्री प्रल्हाद पी. छाबरिया के जीवन कहानी को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में अन्नपूर्णा सोनी, चिनमय दास, वैभव राज गुप्ता, मनोज जोशी, काशवी कोठारी, भार्गवी चिरमुले, आबिद शमीम और दयाशंकर पांडे भी शामिल हैं।

फिल्म को पहले ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 22 मान्यताएं मिल चुकी हैं, जिसमें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, Prague International Film Festival और लंदन फिल्म एंड टेलीविजन फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित समारोहों में पुरस्कार शामिल हैं। यूट्यूब पर रिलीज होने के बाद प्रल्हाद दर्शकों के सामने छा गया और ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में हैशटैग 'सेलिब्रेटिंग प्रल्हाद' के साथ ट्रेंड करने लगा। शॉर्ट फिल्म की कहानी उस समय के इर्द-गिर्द घूमती है जब 1945 में स्वर्गीय श्री प्रल्हाद पी. छाबरिया अपने गृहनगर अमृतसर में सब कुछ पीछे छोड़कर अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार की मदद के लिए मुंबई चले जाते है। देखने के लिए क्लिक करे - https://www.youtube.com/watch?v=OBed_pQs9to&t=2s

श्री प्रकाश पी. छाबरिया, पुत्र स्वर्गीय श्री. प्रल्हाद छाबरिया ने रिलीज पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा, “प्रल्हाद को बनाने के पीछे का विजन लोगों और सबसे महत्वपूर्ण सभी उभरते आंत्रेप्रेन्योर्स को प्रेरित करना था। प्रल्हाद के साथ हमारा उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि किसी के लिए एक व्यवसाय शुरू करना ठीक है, असफल होना और फिर से शुरू करना ठीक है। स्वर्गीय श्री प्रल्हाद पी. छाबरिया की जीवन यात्रा इस सबका एक उदाहरण है, यदि कोई अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए ठान लेता है और प्रयास में लगे रहते हैं तो कोई शक्ति नहीं है जो उन्हें रोक सके। इसके अलावा, हम जनता से मिली प्रतिक्रिया से खुश हैं।”

प्रल्हाद लोगों को अपने मूल मूल्यों को कभी नहीं भूलने के लिए प्रेरित करता है। यह संदेश देता है कि दयालु और डाउन-टू-अर्थ ही ऐसी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफल होने में मदद करती हैं। यह सब दर्शकों को स्वर्गीय श्री प्रल्हाद पी. छाबरिया के विकास की यात्रा के माध्यम से दिखाया गया है। 10 रुपए जेब में लिए 14 साल के इस लड़के का फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के मालिक बनने तक, जिसकी बाजार में 10,000 रुपये की कीमत है, स्वर्गीय श्री प्रल्हाद पी. छाबरिया ने एक मजबूत उदाहरण स्थापित किया हैं। आज फिनोलेक्स ग्रुप ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपने क्षितिज का सफलतापूर्वक विस्तार किया है। उनके प्रीमियम गुणवत्ता वाले पीवीसी पाइप और फिटिंग का उपयोग जनता द्वारा किया जाता है। कंपनी जनता की सेवा, आगे बढ़ने और अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है।