Samsung ने अपनी सबसे बड़ी Summer Sale #FabGrabFest की घोषणा की! तब तक आप Early Deals का फायदा उठाएं

आगामी Samsung Fab Grab Fest में जितना ज्यादा आप खरीदेंगे उतनी ज्यादा बचत करेंगे।

गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और इन गर्मियों को हराने के लिए Samsung Fab Grab Fest से अच्छा मौका क्या ही होगा, जिसमें आप अपने पसंदीदा AC मॉडल पर गज़ब की डील्स पाएंगे। और सबसे अच्छी खबर यह है कि शॉपिंग का ये उत्सव बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है !! जी हाँ, बहुत जल्द।

तो, चाहे आप गर्मियों को कूल बनाने के लिए एक नए side by side refrigerator में अपग्रेड करना चाहते हैं या चिलचिलाती गर्मी को मात देने के लिए एक Split AC, या अपने कपड़े धोने की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई Washing Machine, या इससे भी बेहतर, curated combo offer में bestselling flagship Samsung smartphone + an accessory (ऑफर्स के ऊपर 5% अतिरिक्त छूट प्राप्त करें)। Samsung Fab Grab Fest में आप अविश्वसनीय कीमतों पर इन सभी ऑफर्स के साथ और भी बहुत कुछ पा सकते हैं।

The Samsung Shop App Advantage

आप सोच रह होंगे की Samsung.com आपके लिए सबसे अच्छा shopping destination क्यों है? वो इसलिए, की आप आगामी Samsung Fab Grab Fest में जितनी ज्यादा खरीदारी करेंगे उतनी ज्यादा बचत करेंगे। दो या दो से अधिक Samsung products खरीदने पर आपको अपने final bill पर 10% अतिरिक्त buy more save more discount मिलेगा।

इस आकर्षक Special sale pricing के अलावा, पहली बार Samsung आपकी purchase value पर 3% तक का loyalty point भी ऑफर कर रहा है।आप samsungshop पर ₹5000 तक का welcome voucher discount और HDFC,ICICI आदि जैसे प्रमुख बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 20% तक का bank cashback भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी फायदों के अलावा, Samsung Axis Bank credit card पर अतिरिक्त 10% की छूट भी प्राप्त करें। जब आप Samsung Fab Grab Fest में अपने पुराने उत्पादों जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट को एक नए Samsung product के लिए एक्सचेंज करते हैं तो Samsung highest exchange value का भी वादा करता है। ये सारे फायदे आपको आपको कहीं और कहाँ मिलेंगे।आइये अब, आपको बताते है कि स्टोर में क्या है।

Smartphones, Tablets और Smart Wearables

जो लोग अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए Samsung सभी price segment में सबसे ज्यादा बिकने वाले smartphone models पर combo offer पेश करेगा - जैसे सबका फेवरेट Galaxy S23 series, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S20 FE 5G (24999 रुपये से शुरू) तक। , Galaxy Z Flip3 (₹42999 से शुरू), Galaxy F14 5G (₹11640 से शुरू) या Galaxy M33 5G (₹14149 से शुरू)

स्मार्टफोन यूजर Galaxy Watch4 (9990 रुपये से शुरू) या Galaxy Tab S6 Lite (22999 रुपये से शुरू) पर limited time ऑफर के साथ अपने Samsung ecosystem experience को बढ़ा सकते हैं।

Consumer durables

Samsung Shop Appमें आपके लिए और भी बहुत कुछ है। यहाँ आपको अपने लिए अपने ढेर सारे उत्पादों पर अविश्वसनीय डील्स मिलेगी । Samsung जो home appliances के लिए एक घरेलू नाम हैं , ऐसे में आप उसकी विस्तृत श्रृंखला, स्पेशल ऑफर्स और limited offer deals से काफी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। उदहारण के तौर पे आप ₹72,000 से कम में Samsung 55" (38 cm) QLED TV या ₹35,000 से कम में WindFree Split AC , लगभग ₹15,000 में 6.5 kg top load washing machine, यहां तक ​​कि Samsung Fab Grab Fest में एक बहुत ही खास डील पर 633L side by side refrigerator भी घर ला सकते हैं। । सुन ने में कितना अविश्वसनीय है, है ना?

TVs, monitors, laptops और projectors

आपको क्या लगा, सिर्फ इतना ही ? Samsung Fab Grab Fest में इमर्सिव टीवी, स्मार्ट मॉनिटर और सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट Samsung Freestyle Projector के साथ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, जो आश्चर्यजनक कीमत पर उपलब्ध होगा। चाहे आपके binge sessions हो, study assignments हो या कभी न खत्म होने वाली मीटिंग, छात्रों और working professional के लिए high-performance वाले laptops यानी Galaxy Book2 series 60,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होगा।

अभी चुंनिदा डील्स का फायदा उठाइये और 4 May से सेल का

हालांकि, यह bumper sale 4 मई 2023 से live हो रही है, लेकिन आप अभी भी कुछ बेहतरीन चुनिंदा डील्स का फायदा उठा सकते हैं। इन deals को पाने के लिए आज ही samsung.com या Samsung Shop App पर जाएं या आने वाले ऑफर्स के बारे में notification प्राप्त करें।

तो, इस सबसे बड़ी समर सेल के साथ खुद को दीजिये एक जबरदस्त ट्रीट और इस से पहले की कोई और का फायदा उठाये आप बिना देरी किये इस मौके का फयदा उठाएं क्योंकि यह वास्तव में fastest-finger-first का खेल है| तो जल्दी करिये! अभी samsung.com या Samsung Shop App पर जाएँ!

डिस्क्लेमर: यह लेख Samsung की ओर से एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा तैयार किया गया है।