​​एपेकॉइन के फॉर्मूला के साथ जुड़ने से कीनोट उन्माद ने ब्लॉकडीएजी प्रीसेल को 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक बढ़ा दिया ​ 

​​फॉर्मूला 1 टीम के साथ एपेकॉइन के सहयोग और पेपे की आशावादी कीमत भविष्यवाणी ने इन टोकन के लिए नए विकास चरण दिखाए हैं। हालाँकि, उनमें से सबसे प्रतिभाशाली ​BlockDAG​ है, जो अगली बड़ी क्रिप्टो के रूप में प्रशंसित है, जो अपने दूरदर्शी रोडमैप और तकनीकी नवाचारों के साथ ध्यान आकर्षित करती है। रणनीतिक साझेदारी और बाजार आशावाद का यह अभिसरण परिवर्तन के लिए तैयार एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को चित्रित करता है। अपनी स्पष्ट दृष्टि और उन्नत तकनीक के साथ, ब्लॉकडीएजी इस विकास का नेतृत्व करने, शुरुआती निवेशकों के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करने और ब्लॉकचेन विकास में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है।​

एपकॉइन की फॉर्मूला 1 साझेदारी से कीमत में उछाल आया​

​​ApeCoin और एक अज्ञात फॉर्मूला 1 टीम के बीच साझेदारी, सुधार प्रस्ताव AIP 406 के पारित होने और शुरुआती दो वर्षों के लिए €5.125 मिलियन के निवेश के परिणामस्वरूप, ApeCoin की कीमत में लगभग 5% की वृद्धि हुई है। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य ApeCoin पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ब्रांड दृश्यता और उपयोगिता को बढ़ाना है। 17% साप्ताहिक कीमत में गिरावट के बावजूद, साझेदारी को लेकर आशावाद $2.364 से $2.392 रेंज की ओर संभावित सुधार का संकेत देता है।​

​​एमएसीडी और आरएसआई जैसे तकनीकी संकेतक, जो वर्तमान में 47.85 पर हैं, सकारात्मक गति का सुझाव देते हैं, संभवतः $2.191 पर प्रतिरोध पर काबू पा सकते हैं। हालाँकि, $1.70 से नीचे की गिरावट तेजी के परिप्रेक्ष्य को बदल सकती है, $1.655 एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के रूप में कार्य करेगा, जो महत्वपूर्ण बाजार प्रभाव और ApeCoin में दीर्घकालिक विश्वास को प्रदर्शित करता है।​

​​पेपे का मूल्य प्रक्षेपण तेजी के रुझान की ओर इशारा करता है​

​​पेपे की हालिया कीमत भविष्यवाणी टोकन के लिए एक आशावादी तस्वीर पेश करती है, जिसमें 8% की वृद्धि और ट्रेडिंग वॉल्यूम में 82% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह तेजी की प्रवृत्ति मेम सिक्कों के पुनरुत्थान के अनुरूप है, जो कुल बाजार पूंजीकरण में 8% की वृद्धि के साथ 61.4 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है। विश्लेषकों का सुझाव है कि गिरते वेज पैटर्न के भीतर पेपे का समेकन, एक तेजी का संकेतक, संभावित ब्रेकआउट का संकेत देता है। यदि पेपे $0.00000874 से $0.00001003 तक के आपूर्ति क्षेत्र को पार कर जाता है और $0.00000937 की औसत सीमा से अधिक हो जाता है, तो यह $0.00001084 तक चढ़ सकता है, जो इसके वर्तमान स्तर से 30% लाभ दर्शाता है। यह पूर्वानुमान सकारात्मक संकेतकों जैसे 50 से ऊपर आरएसआई और एक तेजी से क्रॉसओवर के करीब एमएसीडी द्वारा समर्थित है, जो पेपे के ऊपर की ओर बढ़ने वाले प्रक्षेपवक्र में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।​

​​BlockDAG’s अभूतपूर्व 5000x आरओआई निवेशकों को आकर्षित करता है​

BlockDAG's शिबुया में हालिया ​keynote​ पारंपरिक विपणन रणनीति से परे है, जो इसे अगली प्रमुख क्रिप्टो बनने की दौड़ में सबसे आगे रखता है। पारदर्शिता के माध्यम से निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह रणनीतिक कदम, सावधानीपूर्वक नियोजित $600 मिलियन रोडमैप को प्रदर्शित करता है। अपनी प्रीसेल में पहले से ही सुरक्षित $11.5 मिलियन की प्रभावशाली राशि के साथ, ब्लॉकडीएजी शुरुआती निवेशकों को 5000x तक रिटर्न की संभावना प्रदान करता है, जो एक अद्वितीय अवसर पेश करता है।​

​​यह पहल ब्लॉकचेन क्षेत्र में नेतृत्व के प्रति ब्लॉकडीएजी के विश्वास और प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। छह महीने में निर्धारित मेननेट लॉन्च, इसके रोडमैप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो परिचालन उत्कृष्टता की दिशा में ब्लॉकडीएजी की तेज प्रगति को दर्शाता है। प्रूफ-ऑफ-वर्क (पीओडब्ल्यू) सर्वसम्मति के साथ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ (डीएजी) तकनीक का उपयोग करते हुए, ब्लॉकडीएजी स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और विकेंद्रीकरण का वादा करता है, जो ब्लॉकचेन इनोवेशन में एक नया मानक स्थापित करता है।​

​​ब्लॉकडीएजी मुख्य भाषण वीडियो यहां देखें!​

​​यह तकनीकी लाभ निवेशकों और खनिकों को ब्लॉकडीएजी की ओर आकर्षित कर रहा है, जो इसे अगली बड़ी क्रिप्टो चाहने वालों के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में स्थापित कर रहा है। वर्तमान में बीडीएजी सिक्के की कीमत $0.0035 पर प्रीसेल के अपने 6वें बैच में और 6 बिलियन से अधिक सिक्के बेचे गए, ब्लॉकडीएजी की अपनी रणनीतिक यात्रा​ keynote video​ इसके प्रत्याशित मेननेट लॉन्च की रिलीज एक मजबूत बाजार स्थिति और निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है, जो इसे क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य में एक आकर्षक विकल्प के रूप में मजबूती से स्थापित करती है।​

चाबी छीनना​

​​जबकि एपेकॉइन साझेदारी और पेपे की कीमत भविष्यवाणी उनके संबंधित टोकन के लिए आशाजनक संभावनाएं प्रदान करती है, ब्लॉकडीएजी अगले प्रमुख क्रिप्टो की तलाश करने वालों के लिए इष्टतम विकल्प के रूप में उभरता है। 600 मिलियन डॉलर के मजबूत रोडमैप, 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व प्रीसेल उपलब्धि और स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और विकेंद्रीकरण का वादा करने वाली प्रौद्योगिकी के साथ, ब्लॉकडीएजी की सफलता मजबूत बाजार क्षमता और नवाचार और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसकी रणनीतिक स्थिति और तकनीकी बढ़त इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है, जो क्रिप्टोकरेंसी में अवसर, विश्वास और भविष्य की सुरक्षा का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है।​

​​जोड़ना BlockDAG अभी बिक्री करें और क्रिप्टो निवेश के भविष्य का हिस्सा बनने के अवसर का लाभ उठाएं!​

​​में निवेश करें BlockDAG ​

Website: https://blockdag.network

Presale: https://purchase.blockdag.network

Telegram:https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Disclaimer: This article is a paid publication and does not have journalistic/ editorial involvement of Hindustan. Hindustan does not endorse/ subscribe to the contents of the article/advertisement and/or views expressed herein.

The reader is further advised that Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.

Hindustan shall not in any manner, be responsible and/or liable in any manner whatsoever for all that is stated in the article and/or also with regard to the views, opinions, announcements, declarations, affirmations etc., stated/featured in same. The decision to read hereinafter is purely a matter of choice and shall be construed as an express undertaking/guarantee in favour of Hindustan of being absolved from any/ all potential legal action, or enforceable claims. The content may be for information and awareness purposes and does not constitute a financial advice.