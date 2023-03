बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द, शैक्षिक नवाचार के लिए मिला स्टेट अवार्ड

ऐप पर पढ़ें

Uttar Pradesh government is making many innovations in the field of education. The aim of the government is to educate each and every child and prepare them for a bright future. In this series, children are directly getting the benefits of the schemes being run by the government in Durawal Khurd, the primary school of Sonbhadra district.

Operation Kayakalp changed the face of the school

ऑपरेशन कायाकल्प से उत्तर प्रदेश के स्कूल्स का पुनरुद्धार हो रहा है। छतों को ठीक कराया जा रहा है और आधुनिक शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए दीवारों पर बच्चों को सिखाने के लिए पेंटिंग भी की जा रही है। स्कूल में जरूरी सामानों की व्यवस्था की गयी है, जिसके तहत यहां हैंडपंप लगाया गया है,जिससे बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके। ऑपरेशन कायाकल्प से सोनभद्र जनपद के प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द की सूरत ही बदल गई है।

शैक्षिक नवाचार का असर

सरकार द्वारा शैक्षिक नवाचार के लिए समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरह से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को पेंटिंग और ड्रॉइंग के माध्यम से भी बढ़ाया जाता है, जिससे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। इस स्कूल में में खेल - खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों के रुचिकर विषयों पर ध्यान देकर उन्हें और निखारा जाता है।

निपुण भारत मिशन से निखर रहे बच्चे

प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द में निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय कक्षा के बच्चों को भाषा और गणित में उत्कृष्ट बनाया जा रहा है।

बाल संसद के माध्यम से बच्चों में विकसित हो रही टीम भावना

बाल सांसद के माध्यम से बच्चों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इसमें बच्चों के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इसमें बच्चे प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री आदि बनकर जिम्मेदारियां निभाते हैं जिससे जिससे उनमें सोचने , समझने की शक्ति और टीम भावना विकसित होती है।

स्टेट अवार्ड से सम्मानित

प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द के प्रधानाध्यापक राजकुमार सिंह बताते हैं कि स्कूल में भौतिक परिवेश के साथ - साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा, खेलों और छात्रों के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप यह विद्यालय पहले अंग्रेजी मध्यम स्कूल बना फिर मॉडल स्कूल बना इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में इसका चयन किया गया। स्कूल के शिक्षकों ने समय का सदुपयोग करने के लिए बाला पेंटिंग की शुरुआत की थी । विषयवस्तु को ध्यान में रखकर की गई बाला पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों ने यह प्रयास किया। इसका बेहतर परिणाम भी आज देखने को मिल रहा है और बच्चे बाला पेंटिंग के माध्यम से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

इसके अलावा बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई, जिसके लिए जनसंपर्क किया। शिक्षण पद्धति में सुधार किया। शैक्षिक नवाचार के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द के प्रधानाध्यापक राजकुमार सिंह को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान

प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द में बच्चों के लिए इनडोर और आउटडोर खेलों की व्यवस्था की गयी है। खेलों को शिक्षा से जोड़ते हुए अंग्रेजी को जोड़ा गया। यहां अंग्रजी अक्षरों को खेल के माध्यम से जोड़ा गया , जिससे बच्चों को अंग्रेजी सीखने में आसानी होती है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार सिंह बताते हैं कि इस गांव के अलावा आस पास के गांवों से भी बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं। साथ ही उन्होने बताया कि हमारे प्रयास से विद्यालय से प्रत्येक वर्ष कुछ बच्चों का चयन नवोदय में होता है। प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द में बच्चों को सिखाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा भी लिया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। साथ ही योग विद्या का ज्ञान भी दिया जाता है।

डीबीटी का मिल रहा लाभ

बच्चों के लिए यूनिफार्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्टेशनरी आदि की खरीदारी के लिए डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जाती है।

खास उपलब्धियां

• विद्यालय के बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं और पुरस्कार जीतकर स्कूल और अपने माता- पिता का नाम रोशन करते हैं।

• नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने अपने ट्विटर अकाउंट से टैग कर इस स्कूल की प्रशंसा की, जिससे इस स्कूल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई।

पता- प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द

विकास खंड-घोरावल

जनपद- सोनभद्र

