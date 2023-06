योग्य एवं प्रशिक्षित एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स तैयार कर रहा आई. आई. ए. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स BIA

ऐप पर पढ़ें

विश्व के सर्वाधिक 3 विकसित उद्योगों में एविएशन उद्योग का नाम शुमार है। इस उद्योगों में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजिनियर की भूमिका अहम है। हवाई सफर को आज पूरे विश्व में सर्वाधिक सुरक्षित यातायात का साधन माने जाने के पीछे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजिनियर की अहम भूमिका है। Aircraft Maintenance Engineer हर उड़ान से पहले विमान की स्थिति का संपूर्ण निरीक्षण करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि विमान ठीक से और सुरक्षित रूप से संचालित हो। कोई भी विमान तभी उड़ान भर सकता है जब उसे Aircraft Maintenance Engineer के द्वारा जाँच कर यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि विमान उड़ने योग्य हैं।

आने वाले वर्षों में जॉब की भरमार

आई. आई. ए. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के चेयरमैन डॉ. जे. के. सिन्हा ने कहा कि हाल में भारतीय एयरलाइन्सों के द्वारा कम से कम 1115 विमान खरीदगी का आदेश बोईंग एवं एयरबस को दिया गया है जिसमें एयर इंडिया के 470, इंडिगो के 500, अकासा के 72, गो फर्स्ट के 72 और विस्तारा के 7 विमान शामिल हैं। इस से सह स्पष्ट होता है कि अगले एक दशक से भी ज्यादा समय तक विमानन क्षेत्र में रोजगार के अवसर में कोई कमी नहीं होगी। आज भी सारे Licensed Engineers विभिन्न एयरलाइन्सों में अच्छी जगह पर कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में वृहत् रोजगार की संभावनाओं की पुष्टि करते हुए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ने हाल ही में आधिकारिक बयान देते हुए कहा है कि आने वाले दो वर्षो में कम से कम 1,50,000 (डेढ़ लाख) विमानन कर्मियों की आवश्यकता होगी।

उज्ज्वल भविष्य की अपार संभवनाएं

इस क्षेत्र में आने वाले युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है। यहां वैकेंसी के मुताबिक छात्र नहीं मिल रहे हैं। एयर इंडिया ने 300 वैकेंसी निकाली लेकिन उसे मात्र 1200 ही मेंटेनेंस इंजीनियर्स मिल सकें। एयर इंडिया के साथ इंडिगो ने भी वैकेंसी निकाली लेकिन उसे भी मेंटेनेंस इंजीनियर्स नहीं मिल पाएं। अभी इस क्षेत्र में आने वाले युवाओं की कमी है और वैकेंसी की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है।

क्यों नहीं मिल पा रहे उम्मीदवार ?

इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की काफी कमी है। आज के युवा इस कोर्स से अनजान नजर आते हैं। आई. आई. ए. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में कुल 180 सीटें हैं मगर मात्र यहां अभी 50 लोगों ने ही नामांकन कराया है। अभी लोगों में इसके बारे में जागरूक करने की जरूरत है ताकि लोग यहां आएं और अपना एक सफल करियर को चुनें।

आई. आई. ए. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स ने छात्राओं को इस फिल्ड में लाने के लिए एक पहल किया है जिसके तहत छात्राओं को नामांकन के समय संस्थान के तरफ से 1 लाख की छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

आई. आई. ए. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के सभी छात्रों का प्लेसमेंट

यहां पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों को कही न कहीं अच्छे सैलरी पर काम मिल जाता है। इस कोर्स में छात्रों को 2 साल के ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ही छात्रों का चयन कही न कहीं हो जाता है। इस क्षेत्र में लोग 10 से 12 लाख तक का पैकेज उठाते हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर आएंगे।

हजारों योग्य मेंटेनेंस इंजीनियर्स दे चुका है संस्थान

विगत 4 दशकों से भी अधिक समय से IIA Group of Institutions ने हजारों योग्य एवं प्रशिक्षित एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स देने का काम किया है। ये संस्थान एयरक्राफ्ट इंजिनियरिंग के क्षेत्र में भारत के सबसे पुराने एवं विश्वसनीय संस्थान है। इस ग्रुप के अंतर्गत JRN Institute of Aviation Technology (नई दिल्ली में एकमात्र संस्थान जो इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रशिक्षण देता है।) एवं दूसरा Bharat Institute of Aeronautics (जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना के परिसर में अवस्थित है), संचालित किए जा रहे हैं। ये दोनों संस्थान Directorate General of Civil Aviation, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। इस संस्थान की ख्याति का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि आज देश भर में कार्यरत पचास प्रतिशत से अधिक तकनीकी कर्मी इसी संस्थान से पढ़े हुए हैं। इतना ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी यहाँ से पढ़े हुए हजारों बच्चे तकनीकी कर्मी के रूप में काम कर संस्थान का गौरव बढ़ा रहें हैं। इसके आलोक में हम यह कह सकते हैं कि We are the best. और आपको बताते चलें कि चूँकि भारत Internation Civil Aviation Organisation (ICAO) का सदस्य है और इस संगठन में दुनिया के 192 देश हैं, इसलिए यहाँ से पढ़े हुए बच्चे ICAO के किसी भी सदस्य देश में कार्य कर सकते हैं।

हवाई अड्डे के कैंपस में स्थित है संस्थान

Bharat Institute of Aeronautics पूरे देश में एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका कैंपस हवाई अड्डा के परिसर में अवस्थित है इसलिए यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है तथा पहले सत्र से ही प्रमुख एयरलाइंस कम्पनियों के साथ लाइव एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि उन्हें इस क्षेत्र में पूरी दक्षता प्राप्त हो। यहाँ छात्रों के शिक्षण के लिए स्मार्ट क्लास रूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी तथा वर्कशॉप उपलब्ध है। इस कोर्स में एडमिशन लेने कि लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 with PCM है साथ हीं जो बच्चे Electrical, Electronic, Mechanical और Aeronautical से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेते है उनके फीस में कम से कम 25,000 तथा ज्यादा से ज्यादा 1,00,000/- तक का छूट दिया जाएगा। साथ हीं साथ बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से भी 4,00,000 रू तक का ऋण बेहद कम ब्याज दर पर लेने की सुविधा भी उपलब्ध है।

पता-

विशेष जानकारी हेतु भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स,

पटना एयरपोर्ट पटना-14

सम्पर्क करें:- 9341062303, 9835424160

हेल्फलाइन नं- 8709354465

ई-मेल- admission.bia@gmail.com

website: www.biapatna.org