युवाओं का बेहतर भविष्य निर्माण, प्लेसमेंट और गुणवत्तायुक्त शिक्षा ही एकमात्र ध्येय : पी के यूनिवर्सिटी

पी. के. यूनिवर्सिटी रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह यूनिवर्सिटी छात्रों की नींव को मजबूत करने में विश्वास रखती है। यूनिवर्सिटी छात्रों को वास्तविक दुनिया में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार है। यहां मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, वास्तुकला, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग, मीडिया में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यहां सभी विभाग, छात्रों और विशिष्ट संकाय के अपने गतिशील समुदाय के साथ, प्रीमियम स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं।

यूनिवर्सिटी की आधारभूत संरचना

यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां एक सभागार, आधुनिक कार्यशालाएं, उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाएं, विशाल संगोष्ठी हॉल और अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान बौद्धिक विकास, स्वतंत्र सोच और व्यक्तिगत विकास के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करता है। यहां का अकादमिक सेटअप छात्रों को सीखने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।

असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और अनुभवी शिक्षक छात्रों को अपनी सीमाओं का विस्तार करने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करते हैं। पी. के यूनिवर्सिटी का वार्षिक प्लेसमेंट पोर्टफोलियो इसके उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड का प्रमाण है।

विजन और विजन

छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करना और सभी हितधारकों के समग्र विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण ही संस्थान का एक मात्र विजन है। पी.के. यूनिवर्सिटी छात्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों में बेहतर पेशेवर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्लेसमेंट के सुनहरे अवसर

प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विभाग इंस्टीट्यूट का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां कैंपस सलेक्शन प्रोग्राम्स के लिए संभावित छात्रों को तैयार करने की दिशा में पूरे साल भर गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां प्लेसमेंट के लिए आती हैं। प्लेसमेंट और बेहतर भविष्य के विकल्पों के लिए छात्रों को का उचित मार्गदर्शन किया जाता है और उनकी हर प्रकार से सहायता की जाती है।

संस्थान छात्रों को ऊंची उड़ान भरने हेतु पंख प्रदान करता है। साथ ही ज्ञान की अपनी सीमाओं का विस्तार कर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।

कैंपस प्लेसमेंट में पीके पॉलिटेक्निक के 22 छात्रों का चयन।

पीके पॉलिटेक्निक में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट में नोएडा स्थित स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा के माध्यम से डिप्लोमा मैकेनिकल, इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 19 छात्रों का चयन किया। इसके अतिरिक्त रेवाड़ी स्थित लुकास टीवीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 छात्रों का चयन कंपनी के अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा के माध्यम से किया गया। यह संस्था विद्यार्थियों को प्लेसमेंट से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यहां के छात्रों को नौकरी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता।

विभिन्न कंपनियां पी.के यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट के लिए रहती है इच्छुक

पी.के यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र आज बड़ी-बड़ी कंपनियों में अपनी कार्य कुशलता के दम पर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। प्लेसमेंट के लिए यहां हमेशा कंपनियां आने को इच्छुक रहती हैं।

विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों के साथ पी. के यूनिवर्सिटी का संबंध है। जिससे इन कंपनियों में छात्र-छात्राओं को प्लेसमेंट मिलने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

पिछले कई वर्षों से इस यूनिवर्सिटी के छात्रों मिलता आ रहा बेहतर प्लेसमेंट

मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, वास्तुकला, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग, मीडिया क्षेत्र के महत्वाकांक्षी छात्रों के सपनों को साकार करने के लिए पी. के यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों में सफलतापूर्वक प्लेसमेंट दिलाना ही इस यूनिवर्सिटी का एकमात्र ध्येय है।

पी. के यूनिवर्सिटी ने प्लेसमेंट और पैकेज के मामले में उत्तराखंड के कई नामी शिक्षण संस्थानों के बीच एक मिसाल कायम करती है।

इस संस्थान से पढ़ाई करने के बाद यहां के छात्र आज बेहतरीन पैकेज के साथ टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, आदि संस्थानों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं।

