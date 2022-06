युवाओं को बेहतर शिक्षा देने व उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार करने हेतु तत्पर है : पी.के. विश्वविद्यालय

पी.के. विश्वविद्यालय गुणवत्तायुक्त और रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां यूजी और पीजी दोनो कोर्स कराए जाते हैं। पी.के. विश्वविद्यालय की स्थापना प्रबंधन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, वास्तुकला, सूचना आदि क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल कर्मियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग, मीडिया और संचार, फिल्म और टेलीविजन, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, जैव विज्ञान, फैशन, निम्न, आतिथ्य और पर्यटन और शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में, सोनल एजुकेशनल सोसाइटी ने शिवपुरी (एमपी) में पी.के. विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम अभिनव, अभ्यास उन्मुख, लचीला व मॉड्यूलर होगा और यह

सुनिश्चित करेगा कि छात्र सफल करियर के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करें।





शिक्षा दीक्षा के लिए बेहतर माहौल

पी.के. विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई व सर्वांगीण विकास के लिए शानदार वातावरण उपलब्ध कराया गया है। इस यूनिवर्सिटी में वैश्विक स्तर की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यूनिवर्सिटी की आधारभूत संरचना अद्भुत है। पढ़ाई-लिखाई के लिए यहां आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्मार्ट और आधुनिक कक्षाओं की व्यवस्था है। इसके अलावा टूटोरियल रूम्स, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक सुविधाओं से युक्त सेमिनार रूम्स और सुसज्जित ऑडीटोरियम की व्यवस्था है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास

पी.के. विश्वविद्यालय मानता है कि एक शिक्षक की सफलता उसके छात्रों की सफलता पर निर्भर करती है। छात्रों की सफलता के लिए पी.के. विश्वविद्यालय में कुशल और अनुभवी शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। पी.के. विश्वविद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास का खास ख्याल रखती है।

विश्वविद्यालय का विजन

छात्र छात्राओं को बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करना विश्वविद्यालय का विजन है, जहां छात्र सामाजिक रूप से जागरूक, अनुशासित, जिम्मेदार नागरिक के रूप में खुशी से रह सकें और खुद को एक ऐसे लीडर के रूप में स्थापित कर सकें जो समाज को प्रगति पथ पर के जाए।



मिशन

• प्रोफेशनल और उद्यमी आकांक्षाओं वाले छात्रों की पहचान करना और उन्हें उत्कृष्ट लीडर के रूप में तैयार करना।

• छात्रों को नए विचार, विजन और महत्वाकांक्षाएं देना और उन्हें नई चुनौतियों को स्वीकार करने और जटिल प्रोफेशनल समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तैयार करना

• बुंदेलखंड क्षेत्र को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना।

• छात्रों को उनकी क्षमताओं की खोज करने में सहायता करना ताकि जीवन और प्रोफेशनल कैरियर के लिए उच्चतम लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए शक्ति प्राप्त हो सके।

• छात्रों को नए विचार, विजन और नई महत्वाकांक्षाएं देना और उन्हें चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना।

• प्रोफेशनल और उद्यमी आकांक्षाओं, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प वाले युवाओं की पहचान करना और उन्हें ज्ञान प्रदान करके और उनमें कौशल और सही सोच विकसित करके अपने चुने विषय में लीडर बनाना।

• छात्रों में जटिल प्रोफेशनल समस्याओं के समाधान करने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना।

उपलब्ध सुविधाएं

• वाई-फाई युक्त परिसर

• महिला प्रकोष्ठ

• परामर्श और करियर मार्गदर्शन

• प्लेसमेंट यूनिट

• स्वास्थ्य केंद्र

• जलपान गृह

• सुरक्षित पेयजल सुविधा

• छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।

• छात्र संघ

• हरा भरा वातावरण

• लाइब्रेरी

• आधुनिक लैब्स

हमारा चयन क्यों?

• समर्पित और अनुभवी शिक्षक।

• कम लागत शुल्क।

• बेस्ट कैंपस।

• समृद्ध पुस्तकालय।

• उन्नत कंप्यूटर लैब।

• सुविधायुक्त प्रयोगशाला।

• परिवहन सुविधा।

उपलब्ध कोर्सेस

• बीबीए

• एमबीए

• बी.एससी. (पीसीएम/बीआईओ)

• बीएससी (ऑनर्स।)

• बी.एससी. (बायोटेक)

• बी.एससी. (फैशन डिजाइन)

• बी.एससी. (एजी)

• एमएससी (एजी)

• एमएससी

• बी.कॉम.

• बी.कॉम. (ऑनर्स।)

• एम.कॉम.

• बी.ई. / बी.टेक

• एमई / एम.टेक।

• डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (पॉली)

• बी.फार्मा

• डी.फार्मा

• एम.फिल

• डीसीए

• पीजीडीसीए

• बीसीए

• एमसीए

• बी.ए.

• एमए

• बी.एच.एम.सी.टी.

• एलएलबी

• बी.ए.एल.एल.बी.

पी. के. यूनिवर्सिटी में 3 साल का पीएचडी भी कराया जाता है। जिसमें लॉ, बायो-टेक, मैथ्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स जैसे कई विषय शामिल हैं।

Quote

पी.के. विश्वविद्यालय में हम न केवल व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देते हैं बल्कि समग्र रूप से समाज के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। हम

अपने छात्रों को उद्योग के विशेषज्ञों के साथ काम करने और सीखने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सफलता का मूलमंत्र रोज़गारपरक शिक्षा मुहैया कराना है। हमारी अनुभवी फैकल्टी छोटे - छोटे शहरों के विद्यार्थियों को पूरी शिद्दत से नई दिशा दे रही है। मेरी प्रारम्भ से यही सोच रही है,यूनिवर्सिटी में वे कोर्स ही उपलब्ध होंगे , जो जॉब ऑरिएंटेड हों। मेरे लिए समाज और देश हमेशा सर्वोपरि हैं। इनके कल्याण की खातिर ही उच्च शिक्षा में कदम रखा है। देश और दुनिया में इंडस्ट्री की जरुरतों पर हमारी कड़ी नजर रहती है।

चांसलर

जगदीश प्रसाद शर्मा

