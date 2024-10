ओला इलेक्ट्रिक ने S1 पोर्टफोलियो पर ₹30,000 तक की छूट के साथ 'BOSS 72-घंटे रश' की घोषणा की; और ₹25,000 तक के अतिरिक्त लाभ

ऐप पर पढ़ें

बेंगलुरु, 11 अक्टूबर 2024: भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक ने त्‍योहारी सीजन के लिए 'बॉस 72-आवर रश' की घोषणा की है। इस सेल के दौरान, 10 से 12 अक्टूबर तक ग्राहक सिर्फ 49,999 रुपये में ओला S1 स्कूटर खरीद सकते हैं और S1 मॉडल पर 25,000 रुपये तक के अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। S1 X 2kWh स्कूटर सीमित स्टॉक के साथ सिर्फ 49,999 रुपये में मिलेगा। साथ ही, S1 प्रो स्कूटर पर 25,000 रुपये की छूट और 5,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी उपलब्ध है।

बॉस 72-आवर रश’ के तहत ओला इलेक्ट्रिक ये फायदे दे रही है:

बॉस कीमतें: ओला S1 X 2 kWh स्कूटर की शुरुआती कीमत सिर्फ 49,999 रुपये (सीमित स्टॉक में हर दिन)।

बॉस छूट: S1 मॉडल्स पर 25,000 रुपये तक की छूट और S1 प्रो पर 5,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस।

बॉस ऑफर: 25,000 रुपये तक के अतिरिक्त लाभ: बॉस वारंटी: 8 साल/80,000 किमी की बैटरी वारंटी, जिसकी कीमत 7,000 रुपये है, अब मुफ्त।



बॉस फाइनेंस ऑफर: चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी करने पर 5,000 रुपये तक की छूट।

बॉस बेनिफिट्स: मुफ्त मूव OS+ अपडेट (कीमत 6,000 रुपये) और 7,000 रुपये तक का मुफ्त चार्जिंग क्रेडिट।

ओला इलेक्ट्रिक ने S1 स्कूटर की एक बड़ी रेंज पेश की है, जिसमें छह अलग-अलग मॉडल शामिल हैं, जो ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें प्रीमियम मॉडल S1 प्रो की कीमत 1,34,999 रुपये है, जबकि S1 एयर को 1,07,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। किफायती विकल्प के तौर पर S1 एक्स पोर्टफोलियो में तीन वैरिएंट्स पेश किए गए हैं – 2 kWh मॉडल की कीमत 74,999 रुपये, 3 kWh मॉडल 87,999 रुपये और 4 kWh मॉडल 1,01,999 रुपये में उपलब्ध है।

ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में #HyperService कैंपेन की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी इस साल दिसंबर तक अपने सर्विस नेटवर्क को दोगुना करके 1,000 सर्विस सेंटर्स तक पहुंचाने की योजना बना रही है। साथ ही, ओला ने नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसका मकसद 2025 के अंत तक सर्विस सेंटर्स की संख्या 10,000 तक बढ़ाना है। इसके अलावा, ओला इलेक्ट्रिक एक लाख थर्ड-पार्टी मैकेनिकों को ट्रेनिंग देगी ताकि वे इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विस और मरम्मत के लिए तैयार हो सकें।

अगस्त 2024 में अपने वार्षिक 'संकल्प' इवेंट में, ओला ने अपनी नई रोडस्टर मोटरसाइकिल श्रृंखला लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस रेंज में रोडस्टर X (2.5 kWh, 3.5 kWh, 4.5 kWh), रोडस्टर (3.5 kWh, 4.5 kWh, 6 kWh), और रोडस्टर प्रो (8 kWh, 16 kWh) मॉडल शामिल हैं। इन मोटरसाइकिलों में नई टेक्‍नोलॉजी और बेहतरीन परफॉर्मेंस फीचर्स दिए गए हैं, जो अपने सेगमेंट में पहली बार देखे जा सकते हैं। रोडस्टर X की शुरुआती कीमत 74,999 रुपये है, जबकि रोडस्टर 1,04,999 रुपये से शुरू होती है, और रोडस्टर प्रो की कीमत 1,99,999 रुपये से शुरू होती है।

